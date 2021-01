Mersinli milli atletlerin hedefi Tokyo Olimpiyatları

Mersin'de 2 hafta önce kampa giren milli atletler, çalışmalarını günde çift idman yaparak sürdürüyor. Olimpik kadroda yer alan 6 sporcunun yer aldığı kampta sporcular, antrenmanlarıyla göz dolduruyor. 31 Ocak'a kadar çalışmalarını sürdürecek olan atletlerin hedefi, Tokyo Olimpiyatları.

Atletizm milli takım kampı devam ediyor. Mersin'de 6 sporcu kampa girerken, sporcular antrenmanlarını Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi'nde yapıyor. Günde çift idman yapan sporcular, hedefini Tokyo Olimpiyatları olarak belirledi.

Halil Oğuz: "Olimpiyat kotasını nasıl alırız hazırlığı içindeyiz"

Atletizm Mersin İl Temsilcisi Halil Oğuz, olimpik kadronun Mersin'deki kampının pandemi sürecinde de yapıldığını söyledi. Şu andaki kampın da 1 Ocak'ta başladığını kaydeden Oğuz, "31 Ocak'a kadar sürecek. Zaten kampa giren sporcularımızın hepsi baraja yakınlar. Şu an günde çift idman yaparak çalışmalarına devam ediyorlar. Kampımızda şu ana kadar hiçbir sıkıntı yok. Bu aralar hep salon yarışmaları var. Sporcuların performansları aslında orada ölçülüyor. Kışın bizim hazırlık dönemimiz olduğu için salon yarışmaları yapılıyor. Haziran ayına kadar biz kotayı nasıl yukarıya çekebiliriz, nasıl kotayı alırız onun hazırlığı içindeyiz" dedi.

Halil Oğuz: "Olimpiyatlarda final yarıştırabilirsek en büyük hedefimiz bu olacaktır"

Önlerinde Tokyo Olimpiyatları olduğunu vurgulayan Oğuz, "Biz Mersin olarak olimpiyatlara ne kadar sporcu gönderebilirsek o kadar iyi. Şu an 3-4 sporcumuz olimpiyat kotasına çok yakınlar. Bu sporcuların 2 veya 3'ü gidebilir. Eğer bu sporcularımız gidemezse çok üzülürüz. Alt yapımızda çalışmalarını sürdürüyor. Biz pandemi sürecinde de sosyal mesafeye dikkat ederek antrenmanlarımızı yaptık. Bazı iller kestiler ama yetkililerin desteğiyle biz burada antrenmanlarımızı kesmedik. Öncelikle her sporcunun her yöneticinin gönlünde madalya yatar. Eğer biz olimpiyatlarda final yarıştırabilirsek bizim en büyük hedefimiz o olacaktır. Biliyorsunuz daha önce bunu yapan Mersinli sporcular var" şeklinde konuştu.

Emin Öncel: "Olimpiyatlarda final yarışmak istiyoruz"

Cirit atmada milli sporcu Emin Öncel ise yaklaşık 11 senedir bu sporu yaptığını söyledi. Okulları arası yapılan spor müsabakalarıyla bu spora başladığını kaydeden Öncel, "Bugüne kadar çok şampiyonluk ve madalya kazandım. Tabi cirit atma çok popüler bir spor değil. İlk önce cirit atma denince at üstünden yapılan spor geliyor. Tabi yavaş yavaş biz bu işi yaparak popüleştirmeye devam edeceğiz. Elimizden geldiği kadar anlatıyorum. Kamp sürecimiz normal geçiyor. Hedeflerimiz tabi olimpiyatlar. Öncelikle olimpiyatlarda final yarışmak istiyoruz. Daha sonraki hedefimizde olimpiyat madalyası kazanmak" diye konuştu.

Büşra Yıldırım: "Olimpiyatlara gitmek istiyorum"

Milli sporcu Büşra Yıldırım da Milli Takımda 4x400'de yer aldığını söyledi. Spora 2008 yılında başladığını, 2010 yılında da Milli Takıma girdiğini vurgulayan Yıldırım, "İlk okulda bu spora başladım. Sürekli hareketliydim. Beden eğitimi öğretmeni de bu durumu fark etti. Ailemle konuşarak, bu spora başlattı. Bugüne kadar çok başarı elde ettim. Bu sene benim için 2 önemli yarışma var. Biri İstanbul Oyunları ve Tokyo Olimpiyatları. 2 yarışmada başarı elde etmek istiyoruz. Kampımız çok iyi geçiyor. Günde çift antrenman yapıyoruz. İlk olimpik seçme yarışı Nisan ayında. Ona odaklanmış durumdayız. Tabi hedefim bu sene olimpiyat barajını geçip, olimpiyatlara gitmek istiyorum. Büyük hedefimde bir sonraki olimpiyatlara gidip, madalya kazanmaktır. Hedeflerim doğrultusunda da ilerliyorum" ifadelerini kullandı.