Mersinli öğrenciler, 3 milyon pulla Van Gogh'un ‘Yıldızlı Gece' tablosunu yaptılar

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesindeki 15 okuldan 5 bin çocuk, bir dünya rekoruna imza atmaya hazırlanıyor. Çocuklar, 3 milyon süs pulu ve 3 milyon topluiğne kullanarak, Hollandalı ünlü Ressam Vincent Van Gogh'un ‘Yıldızlı Gece' tablosunun reprodüksiyonunu yaptı. Ümit Yaşar Oğuzcan Parkı'nda törenle sergilemeye açılan 63 metrekarelik tablo ile Guinness Dünya Rekorlarına başvurulacak.

Mersin'de 8 ay önce ‘Kültürel Mirasa Rekor Yolculuğu' projesi ile yola çıkan Kazanlı Belediyesi Ortaokulu Müdürü Nihal Aksay, Akdeniz ilçesindeki 15 okuldan 5 bin öğrenciyle her pula bir topluiğne geçirilerek resim yapma tekniğiyle Hollandalı ünlü Ressam Vincent Van Gogh'un ‘Yıldızlı Gece' tablosunu yapmaya başladı. Her bir parçasının farklı okullarda yapıldığı tabloyla ilgili Hollanda, Amerika Birleşik Devletleri ve İtalya ile irtibata geçilirken, çocukların tabloyu yapmasına Hollanda Büyükelçiliği de destek verdi. 8 ay sonunda tabloyu tamamlayan çocuklar, bir rekora da imza attı. Hollanda Büyükelçiliği de çocukların bu başarısını tescillemek üzere eserin Guinness Rekorlar Kitabına girmesi için başvuru yaptı.

Okullardaki her bir parçanın bir araya getirilmesiyle oluşturulan 63 metrekarelik ‘Yıldızlı Gece' tablosu, Akdeniz Belediyesi Ümit Yaşar Oğuzcan Parkı'na yerleştirildi. Tablonun açılışı, bugün düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Törene, Hollanda Büyükelçi Yardımcısı Erik Weststrate ile Büyükelçilik yetkilileri, Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk, AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, tabloyu yapan öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

“5 bin öğrenci, 3 milyon pul ve 3 milyon topluiğne ile bir rekora imza attık”

Törenin açılış konuşmasını yapan Kazanlı Belediyesi Ortaokulu Müdürü ve Proje Koordinatörü Nihal Aksay, 2018 Eylül ayında başladıkları ‘Kültürel Mirasa Rekor Yolculuğu' projesinde 8'inci ayın sonunda mutlu sona ulaştıklarını söyledi. “İğne ile kuyu kazmak” deyimini iğne ile resim yapmaya çevirdiklerini belirten Aksay, “5 bin öğrencinin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz bu projede 3 milyon pul, 3 milyon topluiğne kullandık. Bu projede iki amacımız vardı. Öncelikle şimdiye kadar yapılmamış bir teknik ve katılımcı sayısı ile bir rekora imza atmak, aynı zamanda öğrencilerimize ortak bir amaç için birlikte hareket etmeyi, yardımlaşmayı, paylaşmayı öğretirken, evrensel kültürü ve sanatı, yaşantıları ile ailelerine ve çevrelerine öğretmeleriydi. Bu doğrultuda da amacımıza ulaştığımızı düşünüyoruz” dedi.

Atatürk'ün, ‘Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir' sözlerinden hareketle sanatsız kalmamak, sanatla büyümek ve gelişmek düşüncesi ile çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Aksay, projede yer alan öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür ederek, “Pul pul işlediğiniz 63 metrekarelik alanın her noktasında gözünüzün nuru, elinizin emeği var. Acıyan parmaklarınızdan, yorulan gözlerinizden öpüyoruz” diye konuştu.

“Bu görkemli eserin Guinness Rekorlar Kitabına girmeye hak kazanacağına yürekten inanıyorum”

Akdeniz Belediye Başkanı Gültak da bugün bir ilki başarmanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Mersin'in ve Türkiye'nin adını uluslararası arenaya taşıyacak olan bu projeye dahil olmaktan onur duyduğunu dile getiren Gültak, “Büyük bir emek ve zahmetle ortaya çıkan el emeği, göz nuru bu görkemli eserin, Guinness Rekorlar Kitabına girmeye hak kazanacağına yürekten inanıyorum. Büyük bir sabır ve özveri isteyen bu eseri yeniden ortaya çıkarıp kentimize ve bizlere kazandıran öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Çocuklarımız, avuç avuç yıldızlar getirdiler”

Hollanda Büyükelçi Yardımcısı Erik Weststrate ise çok iyi Türkçesiyle yaptığı konuşmada, Mersin'de olmaktan çok büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi. 8 ay önce Proje Koordinatörü Aksay'ın Büyükelçiliğe bir e-posta göndererek destek istediğini anlatan Weststrate, Mersin'deki kurumların da desteğiyle projeyi oluşturduklarını kaydetti. Projede en önemli rolü öğrencilerin oynadığına işaret eden Weststrate, “Parmakları ağrımıştır, gözleri ağrımıştı ama bu büyük eseri onlar yaptılar. Bu tabloyu Van Gogh yaptı, adı da ‘Yıldızlı Gece'. Birazdan burada yıldızları tüm parlaklıklarıyla göreceğiz. Burada, hem bu kentin büyük bir şairi hem Hollanda'nın büyük bir ressamı bir araya geliyor. Ümit Yaşar Oğuzcan, ‘Size avuç avuç yıldızlar getireceğim' diye yazmış. Bizim çocuklarımız da buraya avuç avuç yıldızlar getirdiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Van Gogh'un bu tabloyu Fransa'da yaptığını, tabloda yer alan servi ağacının o ülkede bulunmadığını belirten Weststrate, “Bu ağacın güzel bir özelliği de var; bu servi türü tesadüfen Akdeniz servisi. Biz bugün burada Akdeniz'de buluşuyoruz ve resimde Akdeniz servisi ağacı var. Burada şu an sergilenen tablonun tam önünde de bir ağaç var. Bu tesadüf olamaz diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Van Gogh'un çok zor bir hayat sürdüğüne dikkat çeken Weststrate, çocuklara seslenerek şunları söyledi: “Ama zor anlar yaşayan bu adam bu güzel tabloyu yapmış. Siz de belki bazen zor anlar yaşadınız ama bu güzel tabloyu hep birlikte yaptınız. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Hayatınız zor olsa bile siz her zaman hayatı güzelleştirebilirsiniz, çok güzel şeyler yapabilirsiniz. Onun için sizlerle gurur duyuyorum ve çok teşekkür ediyorum.”

Törende, Kaymakam Pamuk ve Milletvekili Özkan da birer konuşma yaparak, öğrencileri kutladılar.

Konuşmaların ardından Hollanda Büyükelçiliği'nin rekor denemesinde kullanacağı belge, öğrenciler tarafından imzalandı. Daha sonra Büyükelçi Yardımcısı Weststrate, Kaymakam Pamuk, Başkan Gültak ve protokol üyeleri, kurdele keserek, reprodüksiyon tablonun açılışını yaptılar. Öğrenciler ve törene katılanlar, tablo önünde bol bol fotoğraf çektirdiler.