Mersinli öğrenciler Amerika'dan madalyalarla döndü

ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Mersin Okulları, 'Şampiyonların Şampiyonu Kupası Finalleri' için gittikleri Amerika' dan madalyalarla döndü.

Ortaokul ve lise düzeyinde dünyanın dört bir yanındaki öğrencilerin katıldığı, dünyanın en prestijli genel kültür yarışması olarak da kabul edilen Dünya Bilginler Kupası'nın son ayağı olan 'Şampiyonların Şampiyonu Turnuvası', Yale Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.

İki yıldır Dünya Bilginler listesinde yer alarak turnuvaya damga vuran takımlar, ilk iki etapta büyük bir başarı elde ederek grup birincisi oldular ve Amerika'da yapılan turnuvada Mersin'i ve Türkiye'yi temsil ettiler.

58 ülkeden bin 500 öğrencinin katıldığı Dünya Bilginler Kupası Şampiyonların Şampiyonası'nda ODTÜ Geliştirme Vakfı takımları, farklı kategorilerde çok sayıda altın ve gümüş madalya almaya hak kazandı. Öğrenciler, Mersin'e döndükten sonra düzenlenen törende yarışma anılarını anlatırken, okul yönetimi de dereceye giren öğrencileri kutlayarak ödüllendirdi.