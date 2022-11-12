Mersinli öğrenciler ilk kez Anıtkabir'i ziyaret etti

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde hizmet veren Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri'nde LGS'ye hazırlanan öğrenciler, ‘Atatürk'ü Anma Günü' dolayısıyla düzenlenen Ankara gezisinde Anıtkabir'i ziyaret ettiler.

Anıtkabir'e ilk kez giden 38 öğrenci, saygı duruşunun ardından ilk meclis binası ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ni gezdi. Halkkent Kurs Merkezi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Mehmet Taner Tazegül, “Kurs merkezi öğrencileri ve öğretmenleri olarak ‘84. yıldönümünde 84 milyon kalpte' düsturuyla Ata'mıza saygı ve şükranlarımızı sunmaya geldik. Gerek eğitim, gerek sosyal faaliyetler anlamında fırsat eşitliğini benimsemiş bir kurum olarak daha önce Anıtkabir'e hiç gelmemiş öğrencilerimizle birlikte buradayız” dedi.

Turgut Türkalp Kurs Merkezi Sosyal Bilgiler Öğretmeni Anıl Aslan ise Anıtkabir'de öğrencilerle birlikte aynı şükran ve minnet duygularını yaşamanın çok anlamlı olduğunu söyledi.

“Yolculuk uzundu ama eğlenceliydi”

İlk kez Anıtkabir'i ziyaret eden öğrenciler de duygularını paylaştı. Öğrencilerden Fadıl Ay, çok mutlu olduğunu ifade ederek, “Yolculuk uzundu ama hem öğretmenlerimiz hem de arkadaşlarımızla beraber eğlenceli bir yolculuk yaptık. İlk olarak Anıtkabir'e geldik, sonra ilk meclis binasını ve müzeleri gezdik” dedi.

“Hem gurur duyuyorum hem de birazcık hüzünlü bir gün”

Öğrencilerden Şeyma Özpekmekçi de, “Hem gurur duyuyorum hem de birazcık hüzünlü bir gün. Çünkü burada acı bir ölümü anıyoruz ve bu yüzden üzgün durumdayız. Arkadaşlarımızla buraya geldiğimiz için de mutluyuz" diye konuştu.