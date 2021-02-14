Mersinli sanayiciler 'Model Fabrika'yı inceledi

MTOSB, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğinde kullanıma sunulan Uygulamalı Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi - Model Fabrika ve Yenilik Merkezi, sanayicilere yenilikçi çözümler oluşturabilmek adına faaliyetlerine başladı. Sanayicilerin işleyiş hakkında bilgi edinmesi adına MTOSB bünyesinde faaliyet gösteren fabrikaların yetkilileri, 20 kişilik gruplar halinde 'Model Fabrika'da incelemelerde bulunuyor.

Model Fabrika ve Yenilik Merkezi hakkında bilgi veren MTOSB Başkanı Sabri Tekli, 3 bin 800 metrekaresi kapalı alan olmak üzere 5 bin metrekarelik alan üzerinde faaliyetlere başlayan 'Model Fabrika ve Yenilik Merkezi'nin, Türkiye'de aynı yapıda hizmete açılan ilk ve tek yer olma özelliği taşıdığını söyledi. 20 milyona yakını Avrupa Birliği desteği ile toplamda 25 milyon liralık bir yatırım yapıldığını kaydeden Tekli, "Model Fabrikada şu anda eğiticilerin eğitimi programı tamamlandı. Çukurova Kalkınma Ajansı verimlilik konularında ortak çalışacak ve 'Model Fabrika' ile çalışan firmalara 90 bin TL teşvik verecek. KOSGEB, 'Model Fabrika'dan eğitim ve danışmanlık alan firmalara 70 bin liraya kadar destek verecek. Aynı zamanda İnovasyon Merkezi kapsamında 13 firma 'Yenilik yol haritası' ve 'Ticarileşme yol haritası' programlarından yararlanırken, firmalarımıza kurumsallaşma, iş birlikleri, pazar pazarlama, süreç inovasyonu anlamında destekler verildi. Kurulduğu günden bu yana aktif olarak çalışmalarını sürdüren merkezimizde, tasarım yarışması düzenlendi ve ambalaj konusunda yenilikçi fikirler ve ürünler ortaya çıkarıldı. Önümüzdeki dönemde de bu ve daha fazla projeyle yenilik merkezi çalışmalarına devam edecek" dedi.

"Dünyada öncü ve örnek işletmeler oluşturmak istiyoruz"

Türkiye'de 'Uygulamalı KOBİ Yetkinlik Merkezi'nin, yani 'Model Fabrika' kurulması amacını taşıyan proje kapsamındaki Mersin Model Fabrikanın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, MTOSB ve MTSO ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğinde hayata geçirildiğini ifade eden Tekli, " Mersin Model Fabrikada özellikle KOBİ'ler, yalın ve dijital dönüşüm müfredatı ile bu yönde gelişmelerini başlatacak kapsamlı eğitim ve danışmanlık desteği alabilecekler. Mersin Model Fabrika olarak benimsediğimiz vizyon, kentimiz ve çevresindeki şehirlerde bulunan bütün işletmelerimize 5 yıl içerisinde yalın felsefeyi benimseterek, kendi bünyelerinde uygulamalarını sağlamak, yalın dönüşüm ile dijitalleşmiş işletmelerimizin dünyada öncü ve örnek işletmeler haline getirmek. Bu istediğimiz konuma gelmek için misyonumuz ise başta Mersin bölgesi olmak üzere, ülkemizdeki tüm işletmelerimizde yalın üretim teknikleri ile işletmeleri israflardan arındırarak verimliliklerinin artmasını sağlayıp, dijitalleşmelerinde öncü olarak, işletmelere kazandırılan esnek yapıları ile rekabetçi, dinamikleri güçlü yeni dünya düzenine adapte hale getirmek. Yalın üretim felsefesini ve tekniklerini öğren dönüş ile firmalara benimsetip bünyelerinde uygulayacağız ve bunun sürdürülebilirliğini her zaman takip edeceğiz. Öğren dönüş zamanımız 6 aylık bir süreç olup, bu süre zarfında 6 ayrı firmaya hizmet verilecektir. MTOSB bünyesindeki sanayicilerimiz 20'li gruplar halinde Model Fabrikamızı ziyaret ederek işleyiş hakkında bilgi sahibi olacaklar" diye konuştu.

Sanayiciler, Model Fabrikanın Mersin için büyük kazanç olduğunu ifade ederek, yapılan çalışmaların üretim hatlarında mutlaka olumlu sonuçlar oluşturacağını dile getirdiler.