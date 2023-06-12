Mersinli şehidi binlerce kişi uğurladı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin, memleketi Mersin'in Erdemli ilçesinde binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Piyade Uzman Çavuşlar Halil Şahin ve Cem Ahmet Kaya şehit oldu. Şehitlerden 36 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası Halil Şahin'in naaşı, bu sabah memleketi Mersin'in Erdemli ilçesine getirildi. Şehidin naaşı önce annesinin ardından da eşinin evine götürülerek helallik alındı. Daha sonra tören için Erdemli Ulucami yanındaki alana getirildi.

Buradaki törene Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, 39. Mekanize Piyade Tugayı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkçıoğlu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, milletvekilleri, diğer il ve ilçe protokolü, şehidin yakınları, ailesi ve binlerce vatandaş katıldı. Şehidin eşi Deniz Şahin ile annesi Sultan Şahin törende gözyaşlarını tutamadı. Öğle namazının ardından Erdemli İlçe Müftüsü Hasan Küçük'ün konuşması sonrası cenaze namazı kılındı. Ardından şehidin naaşı tören geçişi ile Alata Mezarlığına götürülerek dualarla defnedildi.

Öte yandan, şehit Halil Şahin'in babasının 2007 yılında elektrik çarpması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.