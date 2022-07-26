Mersinli şehit gözyaşlarıyla uğurlanıyor

Pençe-Yıldırım Harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıda 4 güvenlik korucusuyla birlikte şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan (30), memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlanıyor.

Muğdat Camii'nde düzenlenen törene Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, askeri erkan ve il protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen askeri törenin ardından Mersin'e getirilen şehidin naaşı, Erdemli ilçesindeki baba ocağına helallik için son bir kez götürüldükten sonra tören için merkez Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camii'ne getirildi.

Burada Türk bayrağına sarılı evlatlarının tabutuna sarılan anne Tülay ve baba Halis Nişan ile eczane teknikeri eşi Neslihan Sevgi Nişan, uzun süre göz yaşı döktü. 1 yıllık evli olduğu öğrenilen şehidin cenazesi, öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verilecek.