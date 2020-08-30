Mersinli şehit nişan kıyafetiyle uğurlandı

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde sızma girişiminde bulunan terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş İdris Şahin (25), memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı. Ailesi, düğün hazırlığı yapan şehidin tabutuna nişan kıyafetini koydu.

Şehit için Muğdat Camii'nde tören düzenlendi. Ailesinin yaşadığı Toroslar ilçesine bağlı Halkkent Mahallesi'ndeki evine getirilen şehidin cenazesi, daha sonra tören için Muğdat Camii'ne getirildi. Burada askerlerin omzunda şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu cami avlusuna götürülürken, yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehidin annesi Perizade Şahin ile kardeşleri ve nişanlısı Özlem Kaya ile yakınları tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Kardeşleri düğün hazırlığı yapan şehidin tabutunun üzerine nişan kıyafetlerini koyarken, nişanlısı Özlem Kaya da şehidin gömleğine dokunup uzun süre tabut başında ağladı.

Şehit İdris Şahin için öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törene Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri, askeri erkan ile şehidin ailesi ve yakınları katıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından şehidin cenazesi, askerlerin omzunda cenaze aracına konuldu. Korona virüs salgını nedeniyle katılımın az olduğu askeri törenin ardından Mersin Şehir Mezarlığı'na götürülen Şahin'in cenazesi, şehitlikte toprağa verildi.