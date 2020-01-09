Mersinli şehit son yolculuğuna uğurlandı

Suriye'de Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halil Karakoç (26), memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı.

Aynı saldırıda Mersin'deki iki şehitten biri olan Karakoç için Muğdat Camii'nde tören düzenlendi. Ailesinin yaşadığı Toroslar ilçesine bağlı Zeki Ayan Mahallesi'ndeki evine son kez götürülen şehidin cenazesi, daha sonra tören için Muğdat Camii'ne getirildi. Burada askerlerin omzunda şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu cami avlusuna götürülürken, yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehidin annesi Fatma ile babası Çetin Karakoç'u, yakınları ile görevliler teselli etmeye çalıştı. Anne Fatma ve Baba Çetin oğlunun resmini öperken, tabuta sarılıp uzun süre gözyaşı döktü. Şehit Karakoç için ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törene Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Mersin Valisi Ali İhsan Su, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Alparslan Kılınç, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, milletvekilleri, belediye başkanları, protokol üyeleri, askeri erkan ile şehidin ailesi ve yakınları katıldı.

Cenaze namazının kılınmasının ardından şehidin yakınları tabutun başına gelerek gözyaşı döktüler. Karakoç'un tabutuna sarılarak öpen yakınlarını askeri görevliler teselli etmeye çalıştı. Top arabasına konan Karakoç'un cenazesi arkasında bir süre yürüyen ailesine ve protokol üyelerine, çok sayıda vatandaş da destek odu. Yürüyüş sırasında Karakoç'un anne ve babası ile kardeşleri, gözyaşı döktü. Törende şehidin fotoğrafını tutan asker de gözyaşı dökerken, askerin gözyaşlarını şehidin yakınları sildi. Yüzlerce kişinin katıldığı askeri törenin ardından Mersin Şehir Mezarlığı'na götürülen Karakoç'un cenazesi, şehitlikte toprağa verildi.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Suriye'nin Resulayn kentinin güney bölgesinde yer alan kırsal Arbani köyünde, kontrol noktasına teröristler tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmiş, saldırıda Halil Karakoç ile birlikte 4 asker şehit olmuştu.

4 kardeş oldukları öğrenilen Karakoç'un, nişanlı olduğu ve evlilik hazırlığı yaptığı belirtildi.