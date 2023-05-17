Mersinli şehit son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak Bestler Dereler bölgesinde teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Serkan Ölmez, memleketi Mersin'de gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Ölmez için Çamlıyayla ilçesinde bulunan Körmenlik Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Ailesinin yaşadığı Tarsus ilçesine bağlı Ulaş Mahallesi'nde bulunan evine son kez götürülen şehidin cenazesi, daha sonra tören için Körmenlik'e getirildi. Burada askerlerin omzunda şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze namazının kılınacağı bölgeye götürülürken, yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehidin annesi Elife ile babası Mehmet Ölmez'i, yakınları ile görevliler teselli etmeye çalıştı. Anne Elife ve baba Mehmez Ölmez ile eşi Melek Ölmez ve çocukları tabuta sarılıp uzun süre gözyaşı döktü. Şehit Ölmez için öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törene; İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakçı, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve askeri erkan ile şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazının kılınmasının ardından şehidin yakınları tabutun başına gelerek gözyaşı döktü. Ölmez'in tabutuna sarılarak öpen yakınlarını, askeri görevliler teselli etmeye çalıştı. Yüzlerce kişinin katıldığı törenin ardından Şehit Ölmez, Körmenlik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Şehit Ölmez'in evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.