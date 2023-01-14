Mersinli şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Suriye'nin Elbab kentinde Fırat Kalkanı Operasyon bölgesinde terör örgütünün saldırısı sonucu şehit düşen Tankçı Uzman Çavuş Selçuk Kurt (35), memleketi Mersin'de göz yaşları arasında toprağa verildi.

Şehit Kunt'un cenazesi Gaziantep'teki törenin ardından karayoluyle Mersin'e getirildi. Şehit için merkez Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camii'nde ikindi namazı öncesi cenaze töreni düzenlendi. Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Vali Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Bölge Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ilçe belediye başkanları, milletvekilleri, asreki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende, anne Hatice Kurt ile baba Zekeriye Kurt ve eşi Ebru Kurt, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak uzun süre göz yaşı döktü. Şehidin 7 yaşındaki oğlu Ömer Faruk Kurt da babasının bayrağa sarılı tabutunu hüzünle izledi. Şehit yakınlarını, Vali Ali Hamza Pehlivan ile Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan teselli etmeye çalıştı.

Şehidin cenazesi kılınan cenaze namazının ardından top arabasıyla bir süre taşındıktan sonra Şehir Mezarlığındaki şehitliğe defnedildi.