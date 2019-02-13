Mersinli yüzücü Miray Türkiye Şampiyonası'ndan derecelerle döndü

Bedensel Engelli S-9 kategorisi yüzme yarışlarında birçok şampiyonluğu bulunan Mersinli genç yüzücü Miray Ulaş, Aksaray'da yapılan Türkiye Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonası'nda 3 birincilik, 2 ikincilik elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

Bedensel Engelli S-9 kategorisi yüzmede birçok başarısı bulunan Miray, Aksaray'da yapılan Türkiye Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonası'ndan da başarıyla döndü. 50 ve 100 metre serbest, 100 metre sırtüstünde birincilik eden eden Miray, 200 metre karışık ile 400 metre serbeste ise ikincilik kazandı. 3 birincilik, 2 ikincilikle Mersin'e dönen ve yüzerken kendisini çok mutlu hissettiğini belirten Miray, "Tabii bunu yaparken her zaman başarı elde etmek istiyorum. Bu yüzden de sürekli yüzüp, kendimi geliştirip, iyi sonuçlar elde etmek istiyorum. Aksaray'da yapılan şampiyonaya aslında çok iyi hazırlanamadım çünkü yelken milli takımında da mücadele ettiğim için dünya şampiyonasına gittim. Buna rağmen iyi bir sonuç elde ettiğimi düşünüyorum. Belki oradan 5 birincilikle dönebilirdim ama bazı ufak şansızlıklardan dolayı 2 tane ikincilik elde ettim. Şampiyonadan 5 madalya ile döndüğüm için mutluyum" diye konuştu.

"Hedefim Avrupa ve Dünya Şampiyonaları"

Türkiye şampiyonalarında birçok birincilik elde ettiğini vurgulayan Ulaş, "Bundan sonra da Türkiye şampiyonalarında ve boğaz yarışında hedefim birincilik elde etmek. Ancak asıl hedefim Avrupa ve dünya şampiyonalarında ilk 3'e girmek. Bunu da çalışarak başarabileceğimi düşünüyorum. Bir taraftan yelken bir taraftan da yüzmeyi aynı anda yürütmek istiyorum. Yapacağım çalışmalarla inşallah hedefime ulaşırım. Burada en büyük destekçim hem ablam hem de antrenörüm olan Merve Ulaş'dır. Desteklerinden dolayı ablama ve Aynur Olgac'a teşekkür ediyorum" dedi.

Miray'ın antrenörü ve aynı zamanda ablası olan Merve Ulaş ise yüzmede aile ve sporcu ilişkisinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Ben kardeşimle uzun süredir yüzüyorum. Bir süredir de antrenörlüğünü üstlendim. Miray hem yüzmeyi hem de yelken sporunu aynı anda yürütüyor. Her iki spor branşında da başarılı sonuçlar elde ediyor. Ben Miray'ın Avrupa'da da başarı elde edeceğine inanıyorum. Önümüzdeki süreçte hem dünya kupasında hem de olimpiyatlarda başarı elde edeceğine inanıyorum. İnşallah hedeflerine ulaşacaktır" ifadelerini kullandı.