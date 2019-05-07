Mersinliler belediyenin iftar sofrasında buluştu

Mersin'de binlerce kişi, Ramazan ayında Büyükşehir Belediyesinin kurduğu iftar sofralarında buluştu. Aynı sofrada bir araya gelen Mersinliler, Ramazan ayının manevi havasını hep birlikte yaşamaya başladı.

Ramazan ayının ilk iftarı, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan iftar sofralarında açıldı. Kurulan sofralar önünde uzun kuyruklar oluşturan çok sayıda vatandaş, akşam ezanının okunması ile birlikte ilk oruçlarını açtı. Ramazan ayının huzur ve bereketini hep birlikte paylaşan vatandaşlar, birlik ve beraberlik içerisinde oruçlarını açmanın mutluğunu yaşadı.

3 farklı noktada iftar sofraları kuruldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 3 farklı noktada kurduğu iftar sofraları sayesinde birlik ve beraberliğin pekiştirilmesine vesile olurken, yardımlaşma ve dayanışma duygularını da kuvvetlendiriyor.

Ramazan ayının ilk gününde Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü, Akdeniz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Toroslar Anadolu Lisesi'nde kurulan binlerce kişilik iftar sofralarında bir araya gelen vatandaşlar, Ramazan ayının coşkusunu Mersin genelinde yaşamaya başladı.

Öğrenciler de aynı sofrayı paylaştı

Bu yıl bir ilk olarak Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü'nde kurulan iftar sofrasında ise Ramazan'ın manevi iklimini arkadaşları ile bir arada yaşama fırsatı yakalayan öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi'nin sıcak yemekleri ile iftar yaptı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in talimatıyla kampüste kurulan iftar sofrasında günlük ortalama bin öğrenciye iftar yemeği verilmeye başlandı. Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan iftar sofraları ile öğrenciler arkadaşları ile aynı sofrayı paylaşmanın hazzını yaşarken, böyle önemli bir ayda kendilerini unutmayan Belediye Başkanı Vahap Seçer'e de teşekkürlerini iletti.

29 gün boyunca toplam 212 bin Mersinliye ulaşacak

Ramazan ayı boyunca Mersinlileri aynı iftar sofrasında bir araya getirecek olan Büyükşehir Belediyesi, sıcacık çeşit çeşit yemeklerin yer aldığı Ramazan ayının bereketli sofralarını ilçelere de taşıyacak. Her gün 3 farklı noktada kurulan iftar sofralarının yanı sıra 13 ilçenin tümünde de iftar sofraları kurulacak.

Aşhane, Mersin merkez ve ilçelerde kurulacak iftar sofraları için Ramazan ayı boyunca yaklaşık 212 bin adet iftar yemeği hazırlayacak. Ramazan boyunca her gün Akdeniz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Toroslar Anadolu Lisesi ve Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü'nde kurulan iftar sofralarında da günlük toplam 5 bin kişilik iftar yemeği verilecek.