Mersinliler Cumhuriyet coşkusunu doyasıyla yaşadı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus'tan Anamur'a kentin farklı noktalarında salgın önlemleri çerçevesinde Cumhuriyet Konserleri düzenledi.

Konserler Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Mersin Milletvekilleri Alpay Antmen, Cengiz Gökçel ve Ali Mahir Başarır, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, meclis üyeleri, farklı siyasi partilerin il ve ilçe yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile temsilcileri, ilçe belediyelerinden ve kaymakamlıklardan temsilciler, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve daire başkanları yer aldı.

Cumhuriyet Bayramı Tarsus'ta Yazı Tura Band ve Onur Akın konserleriyle kutlandı. Onur Akın, salgın nedeniyle 8 aydan sonra ilk defa konser verdiğini belirtti. Akın, “O kadar özledim. Göz göze, gönül gönüle, yürek yüreğe konser yapmayı ve bu konseri bizlere yaptıran, bu muhteşem organizasyonu yapan, bizleri sizlerle buluşturan sevgili Başkanımız aramızda. Vahap Seçer'e, benim sevgili ağabeyime büyük alkışlar olsun” diyerek Başkan Seçer'i sahneye davet etti.

Başkan Seçer, Onur Akın'ın iyi bir insan, sanatçı, yurtsever ve Atatürkçü olduğunu söyledi. 97 yıl önce 29 Ekim'de Türkiye Cumhuriyet'nin temellerinin atıldığını kaydeden Seçer, “Bunlar kolay olmuyor. Hele hele değerli, güzel şeyler elde etmek mücadele istiyor, çalışmak istiyor, alın teri istiyor, azim istiyor, sabır istiyor. Öyle hiçbir ulus oturduğu yerde bağımsızlığını kazanmamış. Demokrasi; dünyanın en değerli, saygın demokrasilerine bakın. Büyük acılar yaşamış, yüzyıllar, savaşlar, siyasi cinayetler, toplumsal olaylar. Hiçbir şey kolay olmamış. Cumhuriyet'i ilan etmek öyle kolay değildi. Ama bunu ulu önder Mustafa Kemal Paşa, Atatürk'ümüz başardı” dedi.

“Cumhuriyeti daha da tahkim edeceğiz, zenginleştireceğiz, onu taçlandıracağız”

Büyük mücadeleler sonucu kazanılan Cumhuriyetin değerini bilmeyenlere seslenen Seçer, “Aşağı yukarı bir asır geçti. İkinci asra giriyoruz, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına. Cumhuriyeti daha da tahkim edeceğiz, zenginleştireceğiz, onu taçlandıracağız. Bu lafla olmaz, hukuk devleti ile olur. Hak, hukuk, adalet ile olur. Demokrasi ile olur. Biz laik cumhuriyetiz. Bu ayrımı da yapmak istiyorum. Ebediyete kadar yaşatacağız. Milletimize güveniyorum. Doğu'dan Batı'ya, Kuzey'den Güney'e bu kadim topraklarda büyük acılar yaşayarak bugünlere gelen 72 millete güveniyorum. Hiçbir ayrım yapmadan. Bizim kimliğimiz bir, bizim bayrağımız bir, bizim vatanımız, milletimiz bir, bizim Atatürk'ümüz bir” diye konuştu.

Seçer, Tarsus'un ardından Özgecan Aslan Barış Meydanı'na geçerek Haluk Şaş, İskender Paydaş, Fatma Turgut ve Suat Suna konserlerinde kent merkezindeki vatandaşların Cumhuriyet coşkusunu paylaştı. Sanatçı Suat Suna, Mersin'in çağdaş, modern ve aydınlık bir kent olduğunu ve Başkan Seçer'in kentte oluşturduğuı etkiden de söz ederek, “Türkiye'nin böyle aydınlık başkanlara ihtiyacı var” dedi.

Başkan Seçer de sanatçıların Mersin için söylediklerinin kendisini gururlandırdığını vurgulayarak, "Suat Suna Mersin'le ilgili çok güzel değerlendirmeler yaptı. Burası çağdaş bir kent, modern bir kent, burası barış kenti, huzur kenti, kardeşlik kenti, birlik kenti, beraberlik kenti, Atatürk'ün kenti. Karşı taraflar Toros Dağları. Dünyanın en yakışıklı sıra dağları. Şurada Akdeniz. Dünyanın en güzel, cennet köşelerinden birinde yaşıyoruz. Bunun değerini biliyoruz” şeklinde konuştu.

“Hep beraber daha güzel bir Türkiye'de yaşayacağız”

Kültür ve sanatın kendisine Mustafa Kemal Atatürk'ü hatırlattığını kaydeden Seçer, "Sizler bu özel günde 29 Ekim'de, Cumhuriyet Bayramı'nda, burada sanat icra ediyorsunuz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, onun mücadele arkadaşlarını, bu ulusu kurtaran, laik Cumhuriyet'i kuran, kurumlarını kuran, bizleri birey yapan, vatandaş yapan, ümmet toplumundan çıkaran, tam bağımsız yapan, hepsini rahmetle, şükranla anıyoruz. Önünde saygıyla eğiliyoruz. Ne mutlu onlara layık olabilirsek. Ülkemizi çok daha iyi yerlere getireceğiz. Çok daha güçlü bir kent yapacağız. Çok daha modern bir ülke haline getireceğiz. Hep beraber daha güzel bir Türkiye'de yaşayacağız. Tekrar Bayramınız kutlu olsun” ifadelerini kullanadı.

Sanatçılara çiçek takdim eden Seçer, Özgecan Aslan Barış Meydanı'ndaki konserde sahnedeki sanatçılar ve alandaki vatandaşlarla birlikte hep bir ağızdan İzmir Marşı'nı söyledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim'de gerçekleştirdiği Cumhuriyet Konserleri kapsamında Tarsus ilçesinde Yazı Tura Band ve Onur Akın, Mut ilçesinde Grup Duvar ve Ankaralı Turgut, Anamur ilçesinde Batuhan Şaraplı ve Oğuz Yılmaz, Erdemli ilçesinde Doğa Yavuz Uydacı ve Oğuzhan Koç, Toroslar ilçesinde Hasan Yeşilgöz ve Hüseyin Kağıt, Silifke İlçesinde Hasan Şahinsoy ve Murat Dalkılıç, Yenişehir ilçesi Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda ise Haluk Şaş, İskender Paydaş, Suat Suna ve Fatma Turgut sahne aldı.