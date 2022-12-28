Mersinliler geleneksel 3 Ocak Zafer Yürüyüşünde buluşacak

Toroslar Belediyesinin, 3 Ocak Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101'nci yıl dönümünde düzenleyeceği 'Geleneksel 3 Ocak Zafer Yürüyüşü'nün heyecanı Mersin'i sardı.

Kentin sembolü haline gelen Zafer Yürüyüşü, bu yıl Mersin Valiliği ile birlikte yapılacak. Birlik ve beraberliğin en güzel fotoğraf karesinin verileceği yürüyüşün tüm hazırlıkları devam ediyor. 3 Ocak 2023 Salı günü saat 08.00'de Toroslar Kuvayi Milliye Anıtı önünden başlayarak Kuvayi Milliye Caddesi, Eski Devlet Hastanesi Kavşağı, Metropol Kavşağı, Fasih Kayabalı Caddesi, Çakmak Caddesi, Tren Garı, Kurtuluş Kavşağı ve Sahil Yolu güzergahından Cumhuriyet Meydanına kadar sürecek olan yürüyüşe, bu yıl da köyden kente binlerce vatandaş katılacak.

Zafer Yürüyüşünde, temsili Elif'in Kağnısı ve sırtında cepheye mermi taşıyan Nene Hatunlar da tarihi yeniden canlandıracak.

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, 3 Ocak'ta Toroslor'da

Toroslar Belediyesinin 3 Ocak kutlamaları, Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın 'Kurtuluş Savaşı'nda Toroslar ve Çukurova'nın Önemi' konulu söyleşisiyle taçlanacak. Türk tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, 3 Ocak Salı günü saat 13.00'de Toroslar Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi'nde Mersinlilerle buluşacak.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, tüm Mersinlileri Zafer Yürüyüşüne ve Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın konuk olacağı söyleşiye davet ederek, “Tarihe yön veren, talihe yol açan atalarımızın 101 yıl önce düşman işgalinden kurtardığı güzel Mersinimizin kurtuluş yıl dönümünü bu yıl da coşkuyla kutlayalım. Bu yıl, Mersin Valimiz Ali Hamza Pehlivan'ın himayelerinde ortaklaşa gerçekleştireceğimiz Geleneksel 3 Ocak Zafer Yürüyüşümüze ve ünlü tarihçimiz Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın 'Kurtuluş Savaşı'nda Toroslar ve Çukurova'nın Önemi' konulu söyleşisine bekliyoruz. Bu söyleşinin gençlerimize çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Amacımız, yeni nesle tarih şuurunu, Kuvayi Milliye ruhunu ve kentlilik bilincini en güzel şekilde aktarabilmek” ifadelerini kullandı.

“3 Ocak, Mersin'de yaşayan herkesin ortak paydasıdır"

3 Ocak'ın, Mersin'de yaşayan herkesin ortak paydası olduğunu vurgulayan Başkan Yılmaz, her yıl geleneksel olarak düzenledikleri Zafer Yürüyüşüyle tüm Türkiye'ye birlik ve beraberliğin en güzel mesajını verdiklerini kaydederek, “Mersin'in ortak değerlerle ilerlemesini istiyoruz. Toplum olarak vatanımız, bayrağımız, İstiklal Marşımız bizim ortak değerlerimiz. Yerel olarak ortak değerimiz ise 3 Ocak Mersin'in kurtuluşudur. Bunu önemsiyoruz ve çocuklarımız tarafından daha iyi anlaşılmasını istiyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Mersinliler Mersin'e sahip çıkınız' diyerek seslendiği bu cennet şehri birlik, beraberlik içerisinde devraldığımız noktadan daha yukarılara çıkaracağız İnşallah. Bu güzel topraklarda bağımsız yaşamamızı sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Bize emanet edilen bu kutsal toprakların her zaman savunucusu ve koruyucusu olacağız” dedi.