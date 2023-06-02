Mersinliler güne sporla başlıyor

Mersin'de spor yaparak sağlıklı bir hayat sürmek isteyen vatandaşlar, profesyonel eğitmenler eşliğinde her sabah güne spor yaparak başlıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi koordinesinde, ‘harekete devam' sloganıyla kentin farklı noktalarında gerçekleştirilen sabah sporları devam ediyor. Sabah erken saatlerde güneşin doğuşunu karşılayan Mersinliler, güne spor yaparak başlıyor. Mezitli Cumhuriyet Gösteri Merkezi, Galatasaray Meydanı, Özgecan Aslan Barış Meydanı, Fenerbahçe Meydanı, Kır Kahvesi yanı gibi kentin farklı noktalarında sürdürülen spor etkinliklerine katılan vatandaşlar, daha dinç bir vücut ve sağlıklı bir yaşam sürdürmenin tadını çıkarıyor.

Spora gelen vatandaşlar ayrıca, Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan sağlık taramasından da ücretsiz bir şekilde yararlanabiliyor. Böylelikle spor öncesi sağlık taramasından geçen vatandaşlar, kendilerine uygun olan egzersizleri, profesyonel antrenörler ve sağlık ekipleri eşliğinde gerçekleştiriyor.

Mustafa İslam Erişik: “İnsanlar memnun, bu da bizi mutlu ediyor”

Mersin Büyükşehir Belediyesinde yüzme antrenörü olan Mustafa İslam Erişik, “Biz her gün sabah saat 06.30'da Galatasaray Meydanı'nda spor yapıyoruz. Fakat sadece burada değil, kentin birçok noktasında eşzamanlı olarak sabah sporu yapılıyor. Spor yapmaya gelen vatandaşlar, ayrıca Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından sağlık taramasından da geçiriliyor. Sağlık için spor diyorum” ifadelerini kullandı.

Yaz aylarına girilmesinin de etkisiyle katılımın her geçen gün daha da arttığını kaydeden Erişik, “Grup sayımız gitgide artıyor. Galatasaray Meydanı'nda 20-25 kişiyle başladığımız sabah sporu, şu anda 55-60 kişiyle devam ediyor. İnsanlar memnun ve bu da bizi mutlu ediyor. Bizde basketbol, voleybol, atletizm gibi birçok spor branşı var. Mümkün olduğu kadar geniş bir kitleye sporla hitap etmeye ve sporu Mersin'e yaymaya çalışıyoruz” dedi.

Talat Çorakçı: “Sabah sporu çok hoşuma gitti”

83 yaşındaki Talat Çorakçı, sabah sporu ve sağlık taramasını değerlendirerek, “Ben sahilde yürüyüş yapıyordum. Belediyenin sabah sporunu ilk defa gördüm, çok da hoşuma gitti" diye konuştu.

60 yaşında olduğunu, yıllardır sabah sporuna katıldığını ve sağlık taramasını da çok olumlu bulduğunu belirten Fatma Çakır, “Biz sürekli buradayız. 4 yıldır Büyükşehir Belediyesi ile birlikte spor yapıyoruz. Çok keyifli, çok güzel. Yaşlılığımız süper geçiyor. Güzel geçiyor, mutluyuz” şeklinde konuştu.

Gülay Anteplioğlu: “Birlikte spor yapmak keyifli oluyor”

Kalabalık olarak ve uzman antrenörler eşliğinde spor yapmanın çok keyifli olduğunu ifade eden 67 yaşındaki Gülay Anteplioğlu, sabah sporuna mümkün olduğunca katıldığını belirterek, “Ara ara koşuyorum, spora katılıyorum, hep buradayım. Birlikte spor yapmak keyifli oluyor. Çünkü insan sporu evde de yapabilir ama sıkılıyorsun. Burada hep birlikte yapıyoruz. Hocalar da muhteşem, güzel oluyor” ifadelerini kullandı.