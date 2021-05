Mersinlileri 'sağlık için hareket et' tavsiyesi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığında görevli fizyoterapist Bengisu Gürler, ‘10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü' dolayısıyla vatandaşlara evde yapabilecekleri fiziksel aktiviteleri anlattı.

Sağlıklı bir yaşam için fiziksel aktivitenin ve hareketin önemine değinen fizyoterapist Gürler, evde yapılabilecek nefes, boyun, omuz, bacak ve ayak egzersizlerini uygulamalı olarak gösterdi. Gürler, korona virüs döneminde en önemli egzersizlerden birinin nefes egzersizi olduğuna değinirken, solunum döngüsü ile oksijen kapasitesi artırma yöntemini de gösterdi. Egzersiz tekrar sayılarının da önemli olduğuna değinen Gürler, fiziksel aktiviteyi artırmanın sağlık için oldukça önemli olduğunu ifade etti.

“Gösterdiğimiz egzersizleri tüm vatandaşlarımız evlerinde güvenle uygulayabilirler”

Fizyoterapist Bengisu Gürler, '10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü'nün çıkış noktasından bahsederek, şunları söyledi: “Fiziksel aktiviteyi artırmak, obezite ile savaşmak, bulaşıcı olmayan hastalık riskini en aza indirmek için bugün belirlenmiş. Fiziksel aktiviteye dikkat çekmek, fiziksel aktivitenin önemi, bağışıklığın geliştirilmesindeki etkisi tüm bunlar için 10 Mayıs tarihi 'Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü' olarak belirlenmiştir. Bunun için ev ortamında gerçekleştirebileceğimiz nefes, boyun, omuz, bacak ve ayak egzersizlerinden gösterdik. Yine hiçbir vatandaşımızı zorlamayacak şekilde her yaş grubu için uygulanabilecek türde egzersizleri, omurga sağlığını da bozmayacak şekilde göstermeye çalıştık. Gösterdiğimiz egzersizleri tüm vatandaşlarımız evlerinde güvenle uygulayabilirler. Herkese sağlıklı günler dileriz.”