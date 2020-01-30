MESKİ, 20 bin kişinin su ihtiyacını karşılayacak kayıp kaçağı önledi

Kazanılan su miktarının, 20 bin kişinin günlük su ihtiyacına karşılık geldiği bildirildi.

MESKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İçmesuyu Dairesi Başkanlığına bağlı Kayıp Kaçak Şube Müdürlüğü tarafından oluşturulan içme suyu sızıntı tespit ekipleri, fiziki kayıp kaçakları önlemek için yoğun mesai harcıyor. 2019 Nisan ayı itibariyle MESKİ ekipleri tarafından, akustik yer mikrofonu cihazları ile yapılan kontrollerde 102 noktada içme suyu kaçağının olduğu tespit edilerek tamiratı yapıldı. Yapılan bu çalışmalar sonucunda 2 bin 730 metreküp/gün içme suyu sisteme geri kazandırıldı. Şebeke basıncının kontrol altında tutulması amacıyla pilot DMA (izole alt bölge) alt ölçüm bölgeleri oluşturuldu. MESKİ ekipleri tarafından şebeke basıncı, özellikle geceleri daha alt seviyeye düşürülerek, kayıp oranı en aza indirgendi. Pilot bölgenin devreye girmesi ile birlikte bu bölgede bin 281 metreküp/gün içme suyu kazanımı elde edildi.

İçme suyu sızıntı tespit ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda toplamda 4 bin 11 metreküp/gün suyun sistemde kalması sağlandı. Bu sayede, bir insanın günlük olarak harcadığı su miktarının 200 litre olduğu varsayıldığında, 6 aylık sürede yapılan çalışmalarla kazanılan su miktarı, 20 bin kişinin günlük su ihtiyacını karşıladı.

“Su kaynaklarımızı korumak hayati önem taşıyor”

MESKİ Genel Müdürü Alaeddin Alkaç, su gibi değerli ve önemli bir kaynağın korunması noktasında çok hassas davrandıklarını belirterek, “MESKİ olarak su kaybımızı önlemek, suyumuzu korumak amacıyla bu tür kapsamlı çalışmalara büyük önem veriyoruz. Merkezde bulunan 4 ilçemizde, içme suyu şebekesindeki fiziki kayıp ve kaçakları önlemek için ekiplerimizle birlikte 2 gün boyunca 24 saat aralıksız tarama çalışmaları yaptık. Bu çalışmalarda sorun yaşanan yerlerin gerekli işaretlemeleri yapılarak çeşitli nedenlerle oluşan kayıp-kaçaklar tespit edildi. Arızaların onarılmasının ardından hiç vakit kaybedilmeden bakımı yapılarak, su kaybının önlenmesi amacıyla sisteme kaçakların geri kazanılması işlemi gerçekleştirildi. Ekiplerimizle birlikte ciddi çalışmalar yürüterek, azımsanmayacak ölçüde su kayıplarının önüne geçtik. İçme suyu sızıntı tespit ekiplerimizle birlikte akustik yer mikrofonu cihazları kullanarak, isale hatlarında ve şebekelerde su kayıplarını ve sızıntılarını yer altındaki su akış seslerinin tespiti ve kontrolü sağlayacağız. Bu çalışmalar, içme suyu kayıp-kaçak oranını azaltmamıza ve su kaynaklarımızı korumamıza büyük katkı sunacaktır” dedi.