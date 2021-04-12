MESKİ, 3 mahallede 13 milyon TL'lik yatırımla yağmur suyu çalışmalarını tamamladı

Planlanan tarihten erken biten çalışmalar sayesinde yoğun yağışlarda oluşabilecek su taşkınları önleniyor, vatandaşlar mağduriyet yaşamıyor.

Yenişehir ilçesi, konumu itibariyle Mersin'de en düşük kota sahip ilçelerden biri. Bu nedenle Yenişehir'in kuzeyinden gelen tüm yağış suları, yetersiz altyapı nedeniyle bölgede yer alan ev ve işyerlerinde maddi hasarlara yol açıyordu. Bu sorunları gidermek amacıyla MESKİ'nin kendi öz kaynaklarıyla başlattığı ve yatırım tutarı yaklaşık 13 milyon lira olan yağmur suyu çalışması kapsamında, yaklaşık 5 kilometre muhtelif çaplarda kutu kesit baks imalatı ve boru döşemesi yapıldı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 2020 yılının mart ayında yağmur suyu çalışmalarını yerinde incelemişti. Başkan Seçer, incelemeyle ilgili yaptığı açıklamada, bölgede yaşayan vatandaşların konuyla ilgili şikayetleri bulunduğunu ve bölgede yağış durumunda önemli sorunlar yaşandığını belirterek, çalışmayı mümkün olduğunca erken tarihte bitirmek istediklerini dile getirmişti. Seçer'in öncülüğünde projeye hız veren MESKİ, Akkent, Batıkent ve Eğriçam Mahallelerinin yağmur suyu çalışmasını beklenenden daha kısa sürede tamamlayarak, vatandaşların hizmetine sundu.

“Eğriçam, Akkent, Batıkent ve Kuzeykent'te bir sorun kalmadı”

Akkent Mahallesi Muhtarı Zakir Oğultekin, Seçer'e teşekkürlerini ileterek, “20 yıldır sular altında kalıyordu bu bulunduğumuz kısım. Kızboğdu Deresi ile 8-10 tane sokak etkili her yağmurda sular altında kalıyordu, perişan oluyorduk. Vahap Bey geldi, bize bu hizmeti yaptı. Bizi bu ıstıraptan kurtardığından dolayı kendisine defalarca teşekkür ediyoruz” dedi.

Batıkent Mahallesi Muhtarı Bahri Tuncer de mahallelerinde her yağmurda sel sorunları olduğu için Büyükşehir Belediyesi ile yazışmalar yaptıklarını belirterek, “Bu yazışmalar sonucunda 32. Caddeden geçerek, Okan Merzeci Caddesinden Çiftlik Mahallesi 34. Cadde deresine kadar götüren 6 binlik borularla aktarıldı. Burada Eğriçam, Akkent, Batıkent ve Kuzeykent'te bir sorun kalmadı” diye konuştu.

Eğriçam Mahallesi Muhtarı İbrahim Ünel ise yıllardır yağmur suyu baskınları nedeniyle mahalle halkının büyük sıkıntı yaşadığını dile getirerek, “Mahallemizi sürekli yağmur suyu basıyordu. Bu proje yıllardır beklediğimiz bir projeydi. Yıllardır su basardı ama şimdi ondan bir nebze kurtulduk. Batıkent, Akkent ve Eğriçam'dan gelen sularla, mahallenin alt tarafındaki GMK'nın orayı su basıyordu. Şimdi o yapılan yağmursuyu giderinin çok büyük bir faydası oldu” ifadelerini kullandı.