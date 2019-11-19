MESKİ, 3. Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi'ne katıldı

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Antalya'da düzenlenen 3. Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi'ne katıldı.

Sağlık Bakanlığı koordinesindne bu yıl 3'üncüsü düzenlenen kongrede 'suya dair her şey' teması işlendi. MESKİ Genel Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü'nün hem stant açtığı hem de panellere katılım sağladığı kongrede ziyaretçiler MESKİ'nin standına yoğun ilgi gösterdi. Stantta, ziyaretçilere broşür ve çeşitli promosyonlar dağıtılarak, katılımcılara MESKİ'nin çalışmaları hakkında bilgi verildi. Özellikle kongreye katılan su idarelerinden yoğun ilgi gören MESKİ standından, MESKİ Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği etkinlikler, sosyal sorumluluk projeleri, su ve hijyen konulu su tasarrufu eğitimleri, Türkiye'nin ilk filtre su müzesi ile ilgili bilgiler aldılar. Kongreye katılan diğer su idarelerinin merak ettikleri çalışmalarla ilgili de bilgi paylaşımlarında bulunuldu.

Kongreye, 17 ülkeden 854 katılımcı katıldı. Kongrede, 100'e yakın konuşmacı yer alırken, 200'e yakın söz ve poster bilgisi sunuldu.