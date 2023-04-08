MESKİ, 35 yıldır devam eden arızalara son verdi

Çalışmaların tamamlanmasıyla, 35 yıldır arıza veren ve ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu hatları yenilendi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in öncülüğünde Mersin'in her köşesinde altyapı çalışmalarını hızlandıran MESKİ, yıllardır kronikleşmiş arızalara son verecek çalışmalara devam ettiği aktarıldı. MESKİ, ‘Hebilli Mahallesi içme suyu hattı yapım işi' çerçevesinde, çeşitli çaplarda 8 bin 493 metre içme suyu hattı çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar çerçevesinde, mahallede bulunan mevcut içme suyu deposu da revize edildi.

Uzun süredir aynı mahallede muhtarlık yaptığı bilgisini kaydeden Hebilli Mahalle Muhtarı Cemal Tan, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in ilgilenmesi ve konunun mecliste gündeme gelmesiyle, ekipler 1 hafta içerisinde mahallemize geldiler ve içme suyu şebekemizi yapmaya başladılar. Şu anda Hebilli Köyündeki içme suyu depomuzun tadilatını yaptılar ve yaklaşık 9 kilometre içme suyu şebeke hattımızın tamamı yenilendi. Hebilli Köyümüz şu anda, arıtmadan içiyor gibi tertemiz bir su içiyor. Bundan dolayı köyüm ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.