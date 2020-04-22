MESKİ, 4 günlük sokağa çıkma yasağında tüm tedbirleri aldı

MESKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 22 Nisan saat 24.00'ten 26 Nisan saat 24.00'e kadar sürecek sokağa çıkma yasağı kapsamında, 30 büyükşehir içerisinde yer alan Mersin'de vatandaşlara hizmet vermeyi sürdürecek. MESKİ teknik ekipleri, sokağa çıkma yasağı uygulamasında içme suyu ve atıksu tesislerinde oluşabilecek her türlü arızaya yönelik önlemlerini aldı. 24 Nisan Cuma günü Ramazan ayının başlaması ile birlikte içme suyu sıkıntısı oluşmaması için tüm önlemlerini alan MESKİ, kanalizasyon ve içme suyu arıza ekiplerinin olası sorun ve sıkıntılarda anında müdahale edebilmek amacıyla hazır bekleyeceklerini duyurdu.

“Ramazan ayında da vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu anda yanlarında olacağız”

MESKİ Genel Müdürü Alaeddin Alkaç, 4 günlük sokağa çıkma yasağının Ramazan ayının başlangıcına denk gelmesi ile birlikte önlemleri üst seviyeye çıkardıklarını belirtti. Alkaç, “Vatandaşlarımızı mağdur etmemek için bütün tedbirlerimizi artırdık. Mübarek Ramazan ayında da MESKİ olarak vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu anda yanlarında olmaya devam edeceğiz. Ekiplerimizle birlikte ortaya çıkabilecek arızalara anında müdahale edecek durumda hazır olarak bekliyoruz. Hijyene bilhassa dikkat ettiğimiz günlerde, fatura borcundan dolayı hiçbir abonemizin suyunda kesintiye gitmiyoruz. Vatandaşlarımızın su sıkıntısı çekmemesi ve mağdur olmaması için gerekli tedbirlerimizi alıyoruz. Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında kullanıma açtığımız yeni hatlarımız ile vatandaşlarımız, abone devir, abone terk, sıfır abone, fatura itirazı gibi abonelik işlemlerini evinden çıkmadan kolaylıkla yapabilir. Abonelik işlemleri için 0537 715 3527, 0530 844 2724, 0530 844 2725 numaralı whatsapp destek hatlarımıza hafta içi mesai saatlerinde ulaşılabilir. Alo 185 (444 1 185) Çağrı Merkezimiz ise 7 gün 24 saat vatandaşlarımızın hizmetinde olacak. Sokağa çıkma yasağı boyunca kesintisiz su temini sağlamak için mesai arkadaşlarımızla görevimizin başında olacağız” dedi.