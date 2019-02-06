MESKİ Alo 185 Çağrı Merkezi, 838 bin talep ve şikayeti çözüme kavuşturdu

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü bünyesinde 2015'te hizmete sunulan MESKİ Alo 185 Çağrı Merkezi'ne bugüne kadar gelen 838 bin talep ve şikayet çözüme kavuşturuldu.

MESKİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, 12 Ağustos 2015 tarihinden itibaren vatandaşların hizmetine sunulan Alo 185 Çağrı Merkezi'nin, alanında uzman kadrosuyla 7/24 vatandaşların taleplerine cevap verdiği belirtildi. Gelen taleplerin hızlı bir şekilde sisteme kaydedilerek anında sahada çalışan ekiplerin tabletlerine düştüğü belirtilen açıklamada, bugüne kadar 838 bin talep ve şikayetin çözüldüğü bildirildi.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından 2018 Mayıs ayında Türkiye'de ilk belgelendirilen merkez olan MESKİ Alo 185 hattının, vatandaşlara en iyi hizmeti vermek için yenilenme ve iyileştirme çalışmalarına devam ettiği ifade edilen açıklamada, “Hizmet kalitesinden ödün vermeyerek vatandaş odaklı çalışan MESKİ, KalDer tarafından ‘Sürdürülebilir Ortak Gelecek ‘ teması ile 27. Kalite Kongresi ödül töreninde ‘Türkiye Mükemmellik Ödülü'nü aldı. İyileştirmeler çerçevesinde mahalle muhtarlarının taleplerini ve isteklerini bekleme süresi olmadan direk iletebileceği bir sistem kurulmuştur. Mersin'in 13 ilçesinde hizmet veren ekipler tarafından iş programına alınan arızaya ise en kısa zamanda müdahale ederek vatandaşların talep ve isteklerini yerine getiren Alo 185 Çağrı Merkezi personelimiz uzman kadrosu, güler yüzlü çalışanlarıyla 7/24 mesai kavramı olmaksızın arıza, ihbar, şikayet, planlı ve plansız su kesintileri gibi her türlü konuya en hızlı şekilde cevap vermektedir. Çağrı merkezimiz hizmet kalitesi standartlarını her geçen gün vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda artırarak çizgisini en üst seviyeye çıkartmaktadır. Bu kapsamda bilgisayar, donanımlı telefonlar, ergonomik çalışma masaları ve nezih bir çalışma ortamı oluşturulurken, ekip sayısı artırıldı” denildi.