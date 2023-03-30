MESKİ ana isale hattı arızasını kısa sürede giderdi

MESKİ Genel Müdürlüğü, Mersin'in 4 merkez ilçesini besleyen ve Tarsus İlçesi Bağlar Mahallesinden geçen bin 200 milimetrelik ana isale hattında meydana gelen arızayı hızlıca harekete geçerek kısa sürede tamamladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, Mersin'in 4 merkez ilçesini besleyen ve Tarsus İlçesi Bağlar Mahallesinden geçen bin 200 milimetrelik ana isale hattında meydana gelen arızaya müdahale etti. Ekiplerin hızlıca hareket ederek başlattığı çalışmalar, kısa sürede tamamladı.

MESKİ ekiplerinin, arızalı ana boruyu yoğun uğraşlar sonucunda onarmasıyla yaşanan problem çözüldü.