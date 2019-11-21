MESKİ, Anamur'da yağmur suyu hattı çalışmalarını tamamladı

Yağışlı havalarda vatandaşların yaşadıkları sorunların önüne geçmek için Anamur'un Güzelyurt Mahallesinde yağmur suyu hattı döşeme çalışmaları gerçekleştiren MESKİ Anamur Şube ve Anamur Koordinasyon Şube Müdürlüğü ekipleri, yağmur suyu hattı ve yağmur suyu toplama noktası çalışmalarını tamamladı. Yeni yapılan yağmur suyu hatları sayesinde sonbahar ve kış aylarında yağacak yağmurlar sonrasında sokaklarda birikecek yağmur sularının tahliyesi sağlanmış oldu.

MESKİ Genel Müdürü Alaeddin Alkaç, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde tespit edilen altyapı sorunlarını çözeceklerini belirterek, “Mersin merkezde olduğu gibi tüm ilçelerimizde altyapı çalışmalarımız tüm hızla devam etmektedir. Anamur şubemize bağlı ekiplerimiz, ilçemizin yağmur suyu sorununu sıkça yaşayan Güzelyurt Mahallesinde yağmur suyu hattı çalışmalarını tamamlayarak, mahallenin bu sorununa son verdi” dedi.