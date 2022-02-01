MESKİ, atıksu arıtma tesislerine 2 milyon 516 bin TL enerji teşviki alacak

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2872 sayılı Çevre Kanununun 29. maddesi, “Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik” doğrultusunda, atıksu arıtma tesislerinde kullanılan elektrik enerjisi giderlerinin bir kısmının bakanlık tarafından geri ödenmesine ilişkin usul ve esasları içeriyor. Bu kapsamda MESKİ, 2021 içerisinde başarılı, çevreci ve verimli bir şekilde işletilen atıksu arıtma tesisleri için enerji teşvikinden yararlanmaya hak kazandı. Faaliyete aldığı tesislerin işletilmesiyle vatandaşlara kaliteli ve sorunsuz hizmet sunan MESKİ, söz konusu mevzuatta istenen niteliklere uygun olması dolayısıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından 2 milyon 516 bin 912 lira enerji teşvikinden yararlandı.

MESKİ'nin atıksu arıtma tesislerine gelen atıksular, Avrupa standartlarında arıtılıp deşarj limitlerine uygun şekilde alıcı ortama iletilerek ekolojik dengenin korunmasına katkı sağlanıyor. 24 adet atıksu arıtma tesisinde 2021 yılında 132 milyon 42 bin 801,60 metreküp atıksuyu arıtarak, doğaya deşarj eden MESKİ, temiz bir çevre ve Akdeniz için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Ayrıca, 2021 yılında Karaduvar ve Mezitli Atıksu Arıtma Tesislerinde proses sonucu oluşan arıtma çamurundan 3 milyon 820 bin kilowatt, yaklaşık bin 258 hanenin 1 yıllık enerji tüketimine eş değer elektrik enerjisi üretildi.