MESKİ atıksu arıtma tesislerinin koku analiz sonuçları açıklandı

MESKİ Genel Müdürlüğü, yaz aylarında sıcaklıkların artması sebebiyle atıksu arıtma tesislerinde ve çevresinde oluşması muhtemel koku sorununu minimize etmek amacıyla, tüm tesislerinde ve kokunun rüzgar yönüne ulaşabileceği tüm adreslerde koku analizleri yapıyor. Akredite laboratuvar tarafından Karaduvar, Mezitli, Tarsus, Erdemli, Kızkalesi, Kargıpınarı, Limonlu-Kumkuyu, Atakent, Silifke, Mut, Anamur, Bozyazı, Günyurdu atıksu arıtma tesislerinin içi ve dışında, özellikle vatandaşların daha yoğun olduğu yaşam alanlarının arasında bulunduğu toplam 34 noktadan koku numuneleri alındı.

Alınan numunelerin analiz sonuçlarının, ilgili mevzuat gereğince limit değerini sağlaması sonucunda, tesislerin herhangi bir koku problemine yol açmadığı ortaya çıktı.