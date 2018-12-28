MESKİ Bekirde kavşağı alt yapı deplase çalışmalarını tamamladı

MESKİ ekipleri, Karayolları Genel Müdürlüğü'nce ihalesi yapılarak yapımı devam eden, Mersin-Adana yolu arası yol genişletme, farklı seviyeli kavşak ve üst yapı kaplama yapım işi kapsamında ait altyapı hatlarının deplase çalışmalarını daha önce tamamlamıştı. Karayolları Genel Müdürlüğü'nce kavşak projesinin devamında planlanan çalışmalar kapsamında da Bekirde kavşağında bulunan kanalizasyon hatlarının deplase çalışmaları da tamamlandı. Çalışmalar kapsamında 2 bin 100 metre kanalizasyon hattı ile birlikte 48 muayene bacası imalatı tamamlandı.