MESKİ, Bilgi ve Deneyim Toplantısına katılacak

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından düzenlenen ve 30 su ve kanalizasyon idaresi genel müdürlüğünün katılacağı Bilgi ve Deneyim Paylaşımı Toplantısı 26 Eylül 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Ankara'da TBB hizmet binasında düzenlenecek toplantıya, MESKİ Genel Müdür Vekili Can Taşkın ve Genel Müdür Yardımcısı İrfan Korkmaz da katılacak. TBB Başkanı Fatma Şahin, Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu ve Yerel Yönetimler Politika Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe'nin açılış konuşmaları ile başlayacak olan toplantıda, “Su ve Kanalizasyon Mevzuatının Güncellenmesi” ile “Su ve Kanalizasyon İdareleri'nin Güçlendirilmesi” konuları masaya yatırılacak.

Beş yıllık planlama çerçevesinde önemli konuların ele alınacağı toplantıyla ilgili açıklama yapan MESKİ Genel Müdür Vekili Taşkın, toplantının su ve kanalizasyon idareleri açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Taşkın, “Yapılacak olan istişare toplantısına MESKİ olarak büyük önem veriyoruz. Çünkü önümüzdeki 5 yıllık planlama ve program çerçevesinde önemli konuların ele alınacağı toplantı, kurumumuz ve bizler adına faydalı olacaktır. Toplantıda, su ve kanalizasyon idarelerinin gelirleri, bu gelirlerin arttırılması, kamu kurumları ile görev paylaşımı, personel özlük hakları, İSKİ kanununun güncellenmesi, kayıp kaçak oranının azaltılması, içme suyu kalitesi, yatırım ihtiyacı ve finansman, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve SUKİ kıyaslama çalışmaları konularında bilgi aktarımı yapılacak” dedi.