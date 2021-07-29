MESKİ, Bozyazı'da yağmur suyu hattı çalışmalarına başladı

Çalışmaların tamamlanmasıyla mahalle sakinleri artık yoğun yağışlardan etkilenmeyecek, olası su baskınlarına son verilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, MESKİ'nin yatırım bedeli 3 milyon 404 bin lira olan yapım işi kapsamında; 2x1,25 ebadında 196 metre, 1,50x1 ebadında 86 metre, 1x1,25 ebadında bin 18 metre betonarme kutu menfez ile yağmur suyu hattı ve 595 metre Ø1000 milimetre betonarme boru yağmur suyu hattı yapılacak.