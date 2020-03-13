MESKİ çalışanları koronavirüs hakkında bilgilendirildi

MESKİ Teknik Hizmetler Birimi Toplantı Salonu'nda İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından verilen seminere, ilk olarak temizlik hizmetlerinde görevli MESKİ çalışanları katıldı. Seminerde, koronavirüsün belirtileri, güncel vaka sayısı, ölüm oranı, bulaşma yolları, korunma yolları ve olası bir şüpheli vaka olması durumunda neler yapılabileceği konusunda bilgi verildi. Maskeleme yöntemleri, el ve solunum hijyeninin önemi detaylı şekilde ele alınarak, bu konularda sık yapılan yanlışlar üzerinde duruldu. İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü uzmanları tarafından yapılan açıklamada, “Koronavirüsün tedavisi ve aşısı henüz bilinmemektedir. Ancak çalışmalar sürüyor. Ama virüsten korunmanın yolları çok basittir. Bunların en başında ellerimizi sık sık sabunlu suyla en az 20 saniye yıkamak geliyor. Su ve sabun imkanı olmayan yerlerde de cebimizde bir cep kolonyası bulundurarak, bu dezenfekte işlemini yapmamız faydalı olacaktır. Ayrıca bu dönemde tokalaşıp öpüşmek gibi uygulamalara da ara vermek gerekmektedir. Riskli bulunan kişilerle yakın temasta ve aynı ortamda bulunmamak gerekmektedir. Bir süre kendimizi kalabalık ortamlardan da uzak tutmalıyız" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, kurum genelinde korona virüsüne karşı farkındalık için broşür ve afişler ile de destekleme çalışmaları başlatıldı.