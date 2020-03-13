İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

MESKİ çalışanları koronavirüs hakkında bilgilendirildi

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, koronavirüs ile ilgili bilgilendirme semineri gerçekleştirdi.


MESKİ Teknik Hizmetler Birimi Toplantı Salonu'nda İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından verilen seminere, ilk olarak temizlik hizmetlerinde görevli MESKİ çalışanları katıldı. Seminerde, koronavirüsün belirtileri, güncel vaka sayısı, ölüm oranı, bulaşma yolları, korunma yolları ve olası bir şüpheli vaka olması durumunda neler yapılabileceği konusunda bilgi verildi. Maskeleme yöntemleri, el ve solunum hijyeninin önemi detaylı şekilde ele alınarak, bu konularda sık yapılan yanlışlar üzerinde duruldu. İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü uzmanları tarafından yapılan açıklamada, “Koronavirüsün tedavisi ve aşısı henüz bilinmemektedir. Ancak çalışmalar sürüyor. Ama virüsten korunmanın yolları çok basittir. Bunların en başında ellerimizi sık sık sabunlu suyla en az 20 saniye yıkamak geliyor. Su ve sabun imkanı olmayan yerlerde de cebimizde bir cep kolonyası bulundurarak, bu dezenfekte işlemini yapmamız faydalı olacaktır. Ayrıca bu dönemde tokalaşıp öpüşmek gibi uygulamalara da ara vermek gerekmektedir. Riskli bulunan kişilerle yakın temasta ve aynı ortamda bulunmamak gerekmektedir. Bir süre kendimizi kalabalık ortamlardan da uzak tutmalıyız" ifadeleri kullanıldı.


Ayrıca, kurum genelinde korona virüsüne karşı farkındalık için broşür ve afişler ile de destekleme çalışmaları başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.