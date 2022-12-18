MESKİ, çalışmalarda tahrip olan yolları onarıyor

Çalışma çerçevesinde, 980 ton asfalt dökülürken, yaklaşık 2 bin metrekare parke ile 1000 metre bordür imalatı tamamlandı.

Toroslar ilçesi Sağlık ve Osmaniye Mahalleleri yağmursuyu hattı ile içme suyu ve kanalizasyon deplase işlerini tamamlayan MESKİ, çalışma yapılan sokakların asfalt tamiratlarını gerçekleştiriyor. Çalışma çerçevesinde, ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu hatlarının yenilenmesiyle kayıp-kaçak oranları düşürülerek su tasarrufuna katkı sunuluyor. Bölgede yapılan yağmursuyu çalışmasıyla, yoğun yağışlarda yaşanabilecek su taşkınlarının önüne geçilecek. MESKİ, Sağlık ve Osmaniye Mahallelerinde yapılan altyapı çalışmalarının ardından, tahrip olan yolların tamiratına da kısa sürede başladı. Çalışma çerçevesinde, 980 ton asfalt dökülürken, yaklaşık 2 bin metrekare parke ile 1000 metre bordür imalatı da tamamlandı.

Sağlık Mahallesi Muhtarı Ayşe Şen, "Mahallemizde yağmursuyu sorunumuz vardı. Hep evleri su basıyordu. Vahap Başkanımız'a ilettim. Dilekçeyle de müracaatımı yaptım. Başkanım tez zamanda bu çalışmaları başlattı. MESKİ mahallemize girdi. Altyapı, rögar, yağmursuyu, içme suyu sorununu tümden halletti. Mahallem ve kendim adına çok teşekkür ediyorum. Altyapı çalışması bittikten sonra, kaldırımlar ve asfalt çalışması devreye girdi. Mahallemiz pırıl pırıl oldu. Vahap Başkanım'a, MESKİ çalışanlarına, birim müdürüne, daire başkanına çok teşekkür ediyorum. Mahallemiz sağlıklı altyapı ve kaliteli üstyapıya kavuştu" dedi.