MESKİ, Çatı Tipi Güneş Enerjisi Santralleri Projesi uygulamalarına başladı

etap ihalesini gerçekleştirdi.

MESKİ, GES projeleri ile enerji maliyetlerini düşürerek, enerji verimliliğine katkı sunmaya başlayacak. MESKİ tesisleri üzerine kurulacak olan çatı tipi güneş enerjisi santralleri ile önemli bir gider kalemi olan enerji maliyetleri önemli ölçüde düşürülecek. Bu çerçevede devreye alınan sistemle su birim maliyetlerinin azalması hedefleniyor. MESKİ'nin öz tüketim yöntemi ile oluşturulacak olan güneş enerji santralleri, tüketimden fazla üreteceği enerjiyi dağıtım şebekesinde kullanılmak üzere sisteme verecek. Bu şekilde bölgedeki enerji üretimine de katkı sağlanacak. 1. etap Güneş Enerjsi Santrali Projesi'nde, Tarsus D2 su deposu ve terfi istasyonu 680 kilovat, Toroslar D2 su deposu ve terfi istasyonu bin 302 kilovat, Yenişehir DY2A su deposu ve terfi istasyonu 838 kilovat olmak üzere toplam 2 bin 820 kilovat kurulu güç ile yıllık yaklaşık bin 450 konutun elektrik tüketim ihtiyacına eş değer olan 5 milyon kilovat elektrik üretimi hedefleniyor. Bu üretim ile MESKİ'nin 3 tesisinin yıllık ihtiyacı olan enerjinin tamamına yakını karşılanacak.

Ayrıca, güncel enerji fiyatları göz önüne alındığında MESKİ tarafından yapılacak yatırım ile 4-4,5 yıl içerisinde kendini amorti edecek güneş enerji panelleri, 25 yıl süresince tesislerin kendi ihtiyacı olan enerjiyi sağlamaya devam edecek. Santrallerin yapım ve devreye alma süresi 6 ay olarak belirlenirken, Temmuz ayının sonunda 3 adet MESKİ içmesuyu tesisi kendi enerji üretimine başlayacak.