MESKİ 'Çevre Ölçüm ve Analiz Yeterlilik Belgesi' aldı

Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü Merkez Su Analiz Laboratuvarı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından denetlenerek, 'Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi' ile yetkilendirildi.

MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarı, her yıl düzenli olarak TÜRKAK tarafından 'TS EN ISO/IEC 17025:2017 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Gereklilikler' standardı çerçevesinde gerçekleştirilen denetimlere ek olarak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 'Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği' çerçevesinde ilk kez denetlenmişti. Denetimleri başarıyla geçen laboratuvar, 'Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi' alarak, bakanlığın 'Kentsel Atık Su Arıtımı Yönetmeliği' ve 'Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği' çerçevesinde 13 parametrede yetkilendirdiği bölgede tek yetkili kamu laboratuvarı oldu.

Böylece, atıksu arıtma tesislerinin 'iç izleme' numunelerinin analizleri MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarında gerçekleştirilecek ve laboratuvar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın resmi logosuyla raporlama yapabilecek.