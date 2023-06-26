MESKİ, Dalakderesi'nin içme suyu hatlarını yeniledi

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Toroslar ilçesi Dalakderesi Mahallesi'nde ekonomik ömrünü dolduran ve zaman zaman kesintilere sebep olan içmesuyu hatlarını yenileme çalışmalarını tamamladı.

MESKİ Genel Müdürlüğünün, vatandaşların ihtiyaçlarına çözüm üreten çalışmalara devam ettiği bildirildi. MESKİ, Dalakderesi Mahallesi'ne 11 bin 436 metre içmesuyu hattı yerleştirme çalışmasını tamamladı. Çalışma çerçevesinde eskiyen ve sık sık arızalara sebep olan içmesuyu hatları daha kaliteli ve modern hatlarla yenilendi. İçmesuyu hattının tamamlanmasının ardından kısa sürede çalışmalara başlayan MESKİ Asfalt Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, çalışma sırasında tahrip olan yolları yaklaşık 400 ton sıcak asfalt dökerek onardı. Çalışmalar sayesinde kaliteli ve kesintisiz içmesuyuna sahip olan mahalle sakinleri, yenilenen asfaltla birlikte daha temiz bir çevreye kavuşmuş oldu.

Dalakderesi Mahalle Muhtarı Muzaffer Çelen, “Yaklaşık 40 sene önce döşenen ve bugüne kadar demode olmuş, eskimiş su borularımızı taleplerimiz çerçevesinde döşeyerek bizleri temiz suya kavuşturan, güvenli su içmemizi sağlayan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e şahsım ve mahallem adına çok teşekkür ederim” dedi.