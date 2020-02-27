MESKİ, Dünya Su Gününü etkinlikler kutlayacak

Etkinlikler, su tasarrufu, suyun ve çevrenin korunmasının önemi konularında bilinçlendirme eğitimlerinin yanı sıra su kullanım kültürünün oluşması ile ilgili alanları kapsayacak.

MESKİ7den yapılan açıklamaya göre, hayatın kaynağı olan suyun verimli kullanılmasına ve azalan su kaynaklarına dikkat çekmek için Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ve Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü işbirliği ile çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

13 ilçede ortalama 6 bin öğrenciye eğitim semineri verilecek

Etkinlikler kapsamında, çocuklara küçük yaşta su tüketimi ve su tasarrufu bilinci kazandırmak amacıyla Mersin Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilecek “Su ve İklim Değişikliği” konulu eğitim seminerleri ile 13 ilçede ortalama 6 bin öğrenciye ulaşılması, 15 bin öğrenciyle etkileşim sağlanması hedefleniyor. Eğitim seminerlerinin akabinde Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncularının çocuklara yönelik sergileyeceği su tasarrufu konulu “Su Gelir Güldür Güldür” oyunu sahnelenecek.

Öte yandan, dünyaca ünlü Mersinli Ressam Ahmet Yeşil'in jüri başkanlığında “Su ve İklim Değişikliği” konulu resim yarışması düzenlenecek.

Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü ve MESKİ işbirliği ile il müdürlükleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da katılacağı “Sürdürülebilir Su Yönetimi”, “Su Tüketim Bilinci Oluşturma”, “İklim Değişikliği ve İçme suyu Kaynaklarının Korunması”, “Sıfır Atık, Arıtma Çamurları ve Yönetimi” başlıklarıyla çalıştay düzenlenecek.

Mersin Capoeira Gençlik ve Spor Kulübü tarafından AVM'lerde savunma, akrobasi, dans ve şarkıların birleşimi Brezilya kökenli capoeira gösterileri de gerçekleştirilecek.

“Berdan'da 1 Gece” konseptli İzci Kampında aileler ile eğlenceli aktiviteler

İzcilik kültürünün oluşturulması, kişisel gelişime katkı sunulması, ebeveynler ve çocukları ile doğal bir ortamda bütünsellik ve anı toplamak için Berdan İçmesuyu ve Arıtma Tesislerinde “Berdan'da 1 Gece” konsepti ile İzci Kampı düzenlenecek. MESKİ Genel Müdürlüğüne, “Mersin İzcileri” ve “Çocuk Hakları Derneği” izcilerinin eşlik edeceği kamp kapsamında 28-29 Mart tarihlerinde Berdan Tesislerinde çadır kurulacak.

“Etkinlikler binlerce insana ulaşacağız”

MESKİ Genel Müdürü Alaeddin Alkaç, Dünya Su Günü etkinlikleriyle ilgili yaptığı açıklamada, su kullanımının ve su tasarrufunun gelecek nesiller için önemine vurgu yaparak, “Yapacağımız etkinlikler sayesinde binlerce insana ulaşıp su tasarrufuna dikkat çekeceğiz ve su kullanım bilinci oluşturacağız. Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle gönüllü olarak katılacak öğretmenlere kendi öğrencilerine çevre bilinci kazandırmaları amacıyla Öğretmen Semineri düzenlenecek. Seminerde MESKİ'nin tanımı ve görevleri ile paydaşımız Mersin Üniversitesinin Su Tasarrufu, Su Döngüsü ve İklim Değişikliği konulu sunumları anlatılarak, öğretmenlerin kendi öğrencilerine ve çevrelerine su bilinci kazandırmaları sağlanacak. 150 öğretmenin katılımını hedeflediğimiz seminerle birlikte suyla ve çevreyle ilgili farkındalık önce eğitmenlerde oluşturularak, 150 ayrı okula ve minimum 3 sınıfa ulaşarak en az 15 bin öğrenci ile etkileşim kurulacak” dedi.