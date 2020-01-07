MESKİ ekipleri, su tahliye çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

MESKİ'den yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Mersin için yaptığı ‘kırmızı kod' uyarısı üzerine MESKİ ekipleri, şiddetli yağışlar öncesi ve sonrasında yaşanabilecek sorunlara anında müdahale edebilmek için 24 saat hazır bekledi. Ekipler, gece kuvvetli yağışın etkisini artırması ile birlikte sorunlu bölgelere hızlı bir şekilde müdahalede bulundu. MESKİ ekipleri, dün akşamki yağmurun ardından başlayan su tahliye çalışmalarına bugün de devam ediyor.

MESKİ Genel Müdürlüğü, Mersin'i etkisi altına alan yoğun yağışlara gerek şehir merkezinde gerekse ilçelerde müdahalede bulunmayı ve ilgili birimlere yardımcı olmayı sürdürüyor. Tüm ilçelerde dün geceden itibaren sahada olan MESKİ ekipleri, çok sayıda mahallede vatandaşlara yardımcı olurken, mahsur kalan hayvanların kurtarılmasına da destek sağladı. MESKİ ekipleri, Erdemli'de gerek heyelanların yaşandığı bölgede gerekse ilçe merkezi ve civarında sokak sokak çalışma gerçekleştirdi.

MESKİ ekiplerinin 7/24 görev başında çalışmalarını sürdürdüğünü açıklayan MESKİ Genel Müdürü Alaeddin Alkaç, "Çamlıyayla'dan Anamur'a kadar çok geniş bir bölgeye yetişmeye çalışıyoruz. Ana arterler başta olmak üzere tüm cadde ve sokaklarda çalışmalarımız devam ediyor. Mersin ili olarak dün 20 saat içerisinde metrekareye 165 kilogram yağış aldık. Bundan kaynaklı şehrimizde sıkıntılar yaşanmaması için gece-gündüz demeden çalışıyoruz. Ekiplerimiz, dünkü yağışlar öncesi tüm hazırlıklarını tamamlayarak yağış anından itibaren sahada çalışmalarını sürdürdü ve yoğun bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer koordinesinde Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Genel Müdürlüğümüzün ekipleri ile sabaha kadar sahadaydık. Vatandaşlarımızın mağdur olmadan sıkıntılarının giderilmesi için aralıksız çalışıyoruz” dedi.

Ekipler, yaşanabilecek olumsuz durumlara karşın 24 saat hazır beklerken, vatandaşların ALO 185 Çağrı Merkezi üzerinden MESKİ'ye ulaşabilecekleri bildirildi.