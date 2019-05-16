MESKİ, Erdemli'de yağmur suyu hattı döşeme çalışmalarına devam ediyor

MESKİ Genel Müdürlüğü, Erdemli ilçesinin altyapı sorunlarını çözüme kavuşturmak amacıyla birçok farklı noktada yağmur suyu hattı döşeme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler bu çerçevede, ilçenin Güzeloluk il yolu (çevre yolu) muhtelif kesimlerinde yaşanan sel felaketlerinde taşkınları önlemek için yağmur suyu master planı çalışması doğrultusunda hazırlanan proje kapsamında çalışma yürütüyor.

MESKİ'den söz konusu çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Mersin Büyükşehir sınırları içerisinde sürdürdüğümüz yağmur suyu hattı çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek Erdemli ilçesinin Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Sanayi Sitesi, Kaller Caddesi, Atatürk Caddesi ve Serinler Caddesinde muhtelif çaplarda boru ve menfez olmak üzere 5 bin 690 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı döşenecek ve Şehit Üsteğmen Sokak üzerinden denize drenajı yapılarak deşarj edilecektir. Yapılan yağmur suyu hattı çalışmaları ile ilçenin altyapı sorunlarına kalıcı çözümler getirilecektir” denildi.