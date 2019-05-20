MESKİ Genel Kurulu'nda borçlanma yetkisi ve suda indirim cumaya kaldı

12 metreküp su kullanımına yüzde 15 indirim uygulanmasını içeren teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi. AK Parti ve MHP'li üyeler, esnafa da su indirimi isterken, her iki teklif 24 Mayıs Cuma günü yapılacak genel kurulda karara bağlanacak.

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü'nün Mayıs Ayı olağan Genel Kurul Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapıldı. Toplantının en önemli gündem maddelerini, MESKİ Genel Müdür Vekiline 19 milyon 700 bin TL'lik borçlanma yetkisi verilmesi talebi ile Başkan Seçer'in seçim sürecinde verdiği söz çerçevesinde su ücretlerinde indirim yapılmasını içeren teklif oluşturdu.

Haziran'dan itibaren 12 metreküp su kullanımına yüzde 15 indirim teklifi

Başkan Seçer'in, seçim sürecinde Mersinlilere verdiği söz çerçevesinde, konutlarda kullanılan suda indirim yapılmasına ilişkin teklif, genel kurulun ilk gündem maddesi olarak ele alındı. Büyükşehir Belediyesi, yaşanan ekonomik dalgalanmaların Mersin'de yaşayan vatandaşlar üzerinde oluşturduğu olumsuz etkiyi aşağıya çekmek ve ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla 2019 yılı MESKİ ücret tarifesinde 2019 Haziran ayından itibaren meskenler için belirlenen ilk kademe tarife 0-12 metreküp aralığında yüzde 15 indirim yapılmasını teklif etti.

Oylamadan önce söz alan AK Parti ve MHP'li üyeler, esnafa da su indirimi uygulanması talebini dile getirerek, esnafın içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılara dikkat çekerek, bu konuda ısrarcı oldular. Cumhur İttifakı üyeleri ayrıca, bu teklifin önümüzdeki cuma günü yapılacak ikinci birleşimde ele alınmak üzere ilgili komisyona havale edilmesini de istediler.

Yüzde 15 indirim, tüm abonelerin 0-12 metreküp arası su kullanımında geçerli olacak

Üyelerin konuşmalarının ardından açıklama yapan Başkan Seçer, söz konusu teklifin konutlarda 0-12 metreküp arasında su kullanımını içerdiğini söyledi. MESKİ'nin toplam abonesinin yüzde 74'ünün 0-12 metreküp arasında su kullandığını belirten Seçer, “Diğer taraftan abonelerin yüzde 90,3'ü indirimden etkilenmiyor, esnafı da içine alan kesimi oluşturuyor. Bizim toplam abone sayımız yaklaşık olarak 800 bin. Yüzde 74'ü dikkate alırsak, yaklaşık 600 bin aboneyi ilgilendiren bir konu. Seçim öncesi ben bu indirimi seçim bildirgemde vatandaşlara vaat olarak verdim ve şu anda da verdiğimiz sözü yerine getiriyoruz. Tabi ki, bu bir maliyet hesabı içeriyor. Kurumumuzun bu tahsilatlarda altyapısı son derece uygun. Biz sadece 0-12 metreküp su kullanana bu indirimi uyguluyoruz ama örneğin 25 metreküp su kullanan da 12 metreküpe kadar olan bölümünde bu indirimden yararlanıyor; 12 metreküpün üzeri de normal tarifesi üzerinden değerlendiriliyor” dedi.

“Suyun metreküpü Adana'da 4,62, bizde 4,64 TL”

Adana, Ankara, İstanbul, İzmir ve Mersin'deki su tarifelerini karşılaştırarak rakamlar veren Seçer, komşu il Adana'da halkın tükettiği suyun büyük bölümünün cazibe ile konutlara ve iş yerlerine ulaştığını, Mersin'de ise bunun tam tersi bir uygulama olduğunu kaydetti. Seçer, “Bizim elektrik tüketimimiz ve faturamız çok fazla. Adana'da suyun metreküpü 4,62 TL. Bizde ise bu rakam şu anda 4,64 TL. Ankara'da 5 TL, İstanbul İSKİ 4,71 TL, İzmir İZSU 4,81 TL. bu fiyatlar değerlendirme yapmak açısından önemli. Bu referans fiyatlar bizim daha sonraki yönetim anlayışımızda da karar verirken önemli olacak” diye konuştu.

308 bin 254 abonenin toplam 38 milyon 779 bin TL su borcu var

Mersin'de su borcunu ödemeyen vatandaşların rakamını da veren Seçer, “Bizim yüzde 15 indirim yapmamız durumunda 4,64 TL/tondan su kullanan bir yurttaşımız 3,94 TL/tondan su kullanmaya başlayacak. Geciken su alacaklarımız var. Toplam abone sayımız 800 bin; 300 TL'ye kadar su borcu olan ve geciktirmiş, bu da ortalama 3 ay ve üzeri 295 bin 650 abonemiz var. Bu para da toplam 22 milyon 97 bin 553 TL. 300 TL'nin üzerinde su borcu olan ve geciktirmiş abonelerimizin sayısı ise 12 bin 604 ve toplam borç bedeli de 16 milyon 682 bin 323 TL. Su borcu olan abone sayısı toplamı 308 bin 254. Bunlar takibe verilmemiş, herhangi bir işlem yapılmamış. Su borcu toplamı da 38 milyon 779 bin 877 TL. Bizim bu indirimle yıllık yaklaşık 16 milyon TL MESKİ'nin eksik tahsilatı olacak. Gecikmiş alacağımız da 38 milyon 779 bin lira. Bu, yaklaşık olarak yüzde 50 civarında su borcu alacağımızı karşılıyor” ifadelerini kullandı.

“Asıl hedef kitlemiz, dar gelirli yurttaşlarımız”

Su indirimine esnafın da dahil edilmesi taleplerini yanıtlayan Seçer, “Esnafı da dahil etmemiz olabilir, olması da gerekebilir. Ekonomik kriz malumumuz, mutlaka esnafımız da faydalansın. Bu görüşülebilir, tartışılabilir. Bunda bir beis yok. Seçim öncesi benim verdiğim söz; daha çok dar gelirli yurttaşlarımızın konutlarında kullandığı suda indirimdi. Ama üyelerin böyle bir telifi varsa, mali durumu da biraz sonra açıklayacağım, belediyemizde olduğu gibi bağlı kuruluşumuz MESKİ'de de ciddi ekonomik sıkıntı yaşıyoruz. Burada asıl hedef, ticaret ya da üretim yapan esnaftan ziyade emekli, işçi, memur ve birçok meslek gurubundan yurttaşlarımızın konutlarında kullandığı suda indirim yapmak” şeklinde konuştu.

“38 milyonluk borcun takibini başlatacağız”

Konuşmasının ardından yeniden söz alan bazı meclis üyelerinin esnafa da indirim yapılması talebinde ısrar etmeleri üzerine Seçer, şunları söyledi:

“Bu bizim mali boyutumuzla ilgili bir durum. Çok rahat değiliz, bunu biliyorsunuz. Ama yaşanan bir ekonomik kriz var ve bunun özellikle dar gelirli yurttaşlarımıza yansımaları var. belki esnafımıza durumu bir şekilde anlatabiliriz ama yurttaşlarımıza yararlı olacak bir indirim diye düşünüyorum. Diğer taraftan 38 milyon lira alacağımız var. Biz bugüne kadar takip başlatmadık ama kesinlikle takipleri başlatacağız ve bunda da son derece kararlıyız. Bu bir anlamda, ‘16 milyon lira indirim yapıyorum ben. Gelin bu gecikmiş faturalarınızı ödeyin. Yargıya gitmesin, yargı da meşgul olmasın, davalar olmasın, insanlar susuz kalmasın. Cebinizin birinden çıksın diğerine de ben o parayı tekrar koyayım' anlamına gelir. Yani gecikmiş faturayı ödeyin, 16 milyon suyu size bedava vereyim. Esnaf konusunda maalesef mali durumumuz son derece sıkıntılı. Ama tabi yüce heyetimizin vereceği karardır. Ben sizden borçlanma yetkisi isteyeceğim. Ben ‘normal konutlara veririm, esnaf beni ilgilendirmiyor' diyemem. Yüce heyetiniz bu konuda ısrarcı olursa esnafa da indirim yaparız. Ama diğer taraftan borç yükümüzü de artırırız. Borç yiğidin kamçısıdır. Nasıl olsa öderiz.”

Seçer'in daha sonra genel kurul üyelerinin oylarına sunduğu su indirimi teklifi oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Seçer, MESKİ Genel Kurulu'ndan 19 milyon 700 bin TL borçlanma yetkisi istedi

Toplam 10 maddenin görüşüldüğü genel kurulda borçlanma yetkisine ilişkin teklif son gündem maddesi olarak ele alındı. Teklifte, MESKİ Genel Müdürüne 19 milyon 700 bin TL borçlanma yetkisi verilmesi istendi.

Seçer, borçlanma yetkisi talebine ilişkin yaptığı konuşmada, kendileri için en önemli konunun, yaşadıkları mali sıkıntılar olduğunu vurguladı. Seçer, “Bizim burada amaç ettiğimiz miktar 19 milyon 700 bin TL. 2019 Mali Yılı Bütçesinin finansman cetvelinde de bu 73 milyon TL iç borçlanma olarak öngörülmüş zaten. Bizim kullanacağımız bu paranın yaklaşık olarak 5,5 milyon lirası teminat mektubu olacak. Nakdi kredi kullanmayacağım. Onu düştüğümüz zaman bizim talebimiz yaklaşık 14 milyon TL nakdi borçlanma. Diğer kalan kısmı teminat mektubu. Nedir o teminat mektubu? Bizim Enerjisa'ya verdiğimiz güvence bedeli var, yaklaşık 5,5 milyon lira. Nakit olarak şu anda orada duruyor. Biz o paramızı toplam 8.8 milyon TL olan borcumuza mahsup etmek istiyoruz, oradan düşsün istiyoruz. Orada boş yere durmasın o para; onun yerine teminat mektubu verelim. Kalan 14 milyon liranın bir kısmını ilçe belediyeleri alacak. Bizim, ilçe belediyelerinden imardan kaynaklı alacaklarımız da var, park yeri ile ilgili kesilen ücretlerden ciddi alacaklarımız da var. Öte yandan bizim Çevre Vergisi ya da atıksu vergisinden kaynaklı ilçelere borçlarımız da var. biz bu bedelleri ödeyelim. Diğer taraftan bizim yoğun alacaklı olduğumuz belediyeler dışında Toroslar, Akdeniz, Mezitli ve Erdemli'den toplamda 4,5 milyon lira park yeri bedelinden alacaklıyız. Onlarla ayrı bir hesaplaşma yapacağız ama MESKİ'den 300-500 alacağı olanlara, borçlanmayla alacağımız paradan bir kısmını ödeyeceğiz. Geri kalanını da Akdeniz ilçesi kanalizasyon inşaatına, Devlet Malzeme Ofisinden alacağımız vidanjörlerin tutarı yaklaşık 2,8 milyon lira, Toroslar Gözne-Kepirli İçme Suyu İsale Hattı için yaklaşık 1,3 milyon lira harcanacak. Yine içme suyu depo stok sahası yapımıyla ilgili bazı masraflarımız olacak. Bu parayı harcayacağımız bölümler bunlar” dedi.

Konuşmanın ardından yapılan oylamada, borçlanma yetkisi talebi oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi.

Su indirimi ve borçlanma yetkisine ilişkin karar, Cuma günün yapılacak ikinci oturumda verilecek.