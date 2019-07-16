MESKİ, Gülnar'da içme suyu depolarının bakım ve onarımını yaptı

MESKİ, içme suyu çalışmalarının yanı sıra içme suyunun sağlıklı koşullarda iletilmesi için su depoları onarım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Gülnar ilçesine bağlı Arıkuyusu, Çavuşlar, Dayıcık, Gezende, Mollaömerli, Taşoluk, Zeyne, Ulupınar, Demirözü, Büyükeceli, Köseçobanı, Göktürk, Kurbağa, Konur, Koşaşlı ve Kuskan mahallelerinde 19 adet su deposunun bakım ve onarımı gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında mevcut pompaların bakımı ve depoların içi ve dış boyaları yapılırken, iç mekanik bakımlar da gerçekleştirildi. Su kalitesinin düşmemesi için depoların iç yüzeyleri de fayansla kaplanırken, depolara dışarıdan müdahaleleri engellemek için de tel örgüler çekildi.