MESKİ Hukuk Müşaviri, ‘Yeni Su ve Kanalizasyon İdareleri Kanunu' hazırlama grubuna seçildi

MERSİN (İHA) – Türkiye Belediyeler Birliği ve Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 2560 sayılı İSKİ Kanununda Yapılması Düşünülen Değişiklikler İle İlgili İstişare Toplantısı'nda, MESKİ Genel Müdürlüğü 1. Hukuk Müşaviri Av. Mehmet İlker Yalçın, 1. hukuk müşavirlerinden oluşan ‘Yeni Su ve Kanalizasyon İdareleri Kanunu' hazırlama, çalışma ve istişare grubuna seçildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, 1981 yılında yürürlüğe giren ve 38 yıldır yürürlükte olan, bu zaman içerisinde 5 kez değişikliğe uğrayan, halihazırda 30 adet büyükşehir belediyesi su ve kanalizasyon idaresinin ihtiyaçlarına ve sorunlarına cevap veremez duruma gelen 2560 sayılı İSKİ Kanununda değişiklik yapılması ile ilgili istişare toplantısının 11-13 Ocak 2019 tarihleri arasında Ankara'da yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, “Söz konusu çalıştaya MESKİ Genel Müdürlüğü olarak çok önem verildiğinden ve daha önce birçok kez değişik mecralarda kanunda değişiklik yapılması talebini ileten bir idare olarak Genel Müdür Baha Günhan Güngördü, Genel Müdür Yardımcısı Can Taşkın, Teftiş Kurulu Başkanı Hakan Yıldız ve 1. Hukuk Müşaviri Av. Mehmet İlker Yalçın'dan oluşan bir heyetle katılım sağlanmıştır. Yapılan istişare toplantısı sonucunda mevcut yasada değişiklik yapılmasının artık ihtiyacı karşılayamayacağı ve yeni bir su ve kanalizasyon idareleri kanununa ihtiyaç olduğu sonucuna varılmıştır. MESKİ Genel Müdürlüğünün istişare çalıştayı sırasında heyet olarak aktif ve etkili katılım gösterilmiştir. Alınan kararlarda etkin rol oynamış olması neticesinde Genel Müdürlüğümüz 1. Hukuk Müşaviri Av. Mehmet İlker Yalçın, belirli sayıda 1. hukuk müşavirlerinden oluşan ‘Yeni Su ve Kanalizasyon İdareleri Kanunu' hazırlama, çalışma ve istişare grubuna seçilmiştir” denildi.