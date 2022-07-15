MESKİ, içme suyu analizlerine ara vermeden devam ediyor

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, MESKİ, Türkiye'nin en dağınık coğrafyasına sahip illeri arasında yer alan Mersin'in tüm noktalarında dağıtılan içme ve kullanma sularını, mühendisleri ve teknik ekiplerinin üstün gayretleri ile düzenli olarak kontrol ediyor. Araçların giremediği muhtelif bölgelerde de MESKİ ekipleri tarafından, çok zor şartlarda dahi taviz vermeksizin klorlama işlemi yapılıyor.

Mersin merkezinden en uç kırsal kesimlerine kadar ulaşan MESKİ ekipleri, araçların gidemediği yerlerde insan gücüyle klor ikmallerini gerçekleştirerek, şebeke kontrollerini sağlıyor. MESKİ ekipleri, 1 Nisan 2019 yılından bugüne kadar 9 bin 58 noktadan numune alımı ve 153 bin 233 parametre kontrolü gerçekleştirdi. MESKİ, Mersin'in tüm ilçelerinden periyodik olarak numuneler almaya devam ederken, İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından da içme ve kullanma suları sürekli olarak izleniyor.

Ayrıca, MESKİ'ye ‘Alo 185' çağrı hattı üzerinden ulaştırılan şikayet ve talepler üzerine alınan numunelerin analizlerinin genelinde, suyun değerlere uygun olduğu gözlemleniyor. Uygun çıkmayan suların ise binanın kendi deposunun kirli olmasından kaynaklandığı ekipler tarafından tespit ediliyor. Suyun kalitesinin izlenmesi ve kontrolü için gerekli çalışmaları sürdüren MESKİ sayesinde, vatandaşlar şebeke sularını gönül rahatlığıyla tüketmeye devam ediyor.