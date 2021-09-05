MESKİ, içmesuyu depolarının enerji ihtiyacını güneş enerjisinden karşılayacak

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (MESKİ), Çatı Tipi Güneş Enerjisi Santralleri ile içmesuyu depolarının enerji ihtiyacını güneş enerjisinden karşılayacağı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, MESKİ Genel Müdürlüğü, Çatı Tipi Güneş Enerjisi Santralleri (GES) projesini hayata geçirecek çalışmalara devam ediyor. MESKİ Genel Müdürlüğü, yüksek enerji tüketimli tesislerinin enerji ihtiyaçlarını yenilenebilir enerjiden karşılamak üzere harekete geçti. Bu kapsamda Toroslar, Yenişehir ve Tarsus ilçelerindeki 3 önemli su deposu/terfi istasyonuna 2.82 MWp gücünde Çatı Tipi Güneş Enerji Santrali kuruluyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla bu tesislerin elektrik tüketimleri yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanacak. Yapımı tamamlandıktan sonra devreye alınacak santraller sayesinde yılda yaklaşık 4 milyon 500 bin kWh, bin 900 hanenin bir yıllık elektrik tüketimini karşılayacak enerji üretimi hedefleniyor.

MESKİ'nin yenilenebilir enerji kaynaklarına yaptığı yatırım ile karbondioksit salınımı azaltılırken, karbon ayak izi küçülecek. Ayrıca 1 metreküp su başına düşen elektrik tüketim maliyetleri ve işletme maliyetleri düşürülecek.