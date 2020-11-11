MESKİ içmesuyu kapasitesini arttırıyor

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün, kentin içmesuyu kapasitesinin arttırılması için çalışmalar yaptığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Vahap Seçer ile MESKİ Genel Müdür Vekili İrfan Korkmaz, Başkan Danışmanı Ertan Liman, Pamukluk Barajından içmesuyu temin etmek için DSİ Genel Müdürlüğüne bir ziyaret gerçekleştirdi. MESKİ yetkilileri daha sonra 'Anamur İçmesuyu İsale Hattı Projesi' ile 'Çeşmeli ve Limonlu Kanalizasyon Rehabilitasyon İnşaatı' çalışmaları için İLBANK yetkilileri ile bir araya geldi.

Berdan Nehrinin Pamukluk Çayı ve Cehennem Deresi kolu üzerinde sulama, içmesuyu ve enerji maksatlı olarak kullanılacak olan Pamukluk Barajının 2021 yılında tamamlanması hedefleniyor. Hem sulama hem içmesuyu amaçlı kullanılacak olan Pamukluk Barajı, devreye alınması ile birlikte yıllık 282 milyon metreküp su depolama hacmi ve 128 milyon metreküp içmesuyu kapasitesine sahip olacak ve bu kapsamda Yenişehir, Akdeniz, Toroslar, Mezitli Merkez, Atalar, Bahşiş, Yeşiltepe ile civar mahallelerine 2050 yılına kadar içmesuyu temini sağlanacak.

“Pamukluk Barajından Mersin'e temiz içmesuyu sağlarsak çok muazzam bir iş olur”

İçmesuyu konusunda Tarsus Pamukluk Barajının çok önemli bir yatırım olduğunu belirten Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ilerleyen günlerde hizmete açılacağını, içmesuyu isale hattı ve arıtma tesisinin yapılması gerektiğini belirterek şunları söyledi: “DSİ ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bakanımız Lütfi Elvan'dan da bu konuda destek olmalarını rica ettik. Biz suyu Tarsus'tan sağlıyoruz, Berdan havzasından ve elektrik enerjisi kullanarak. Bu da bizim maliyetlerimizi artırıyor. Oradan buraya gelene kadar suyun zaten yarısı kayboluyor. Bu önemli bir durum. Eğer Pamukluk Barajından Mersin'e temiz içmesuyu sağlarsak, çok muazzam bir iş olur. Gelecek bir asrı kurtarırız. Cazibeyle bu su gelir, daha ucuz olur, daha bol olur, çok muazzam bir şey olur. İnşallah bunu en kısa sürede, merkezi yönetimin destekleri ile beraber yapacağımızı düşünüyorum.”

MESKİ temsilcileri ile İLBANK yetkilileri arasında gerçekleşen toplantıda, 'Anamur İçmesuyu İsale Hattı Projesi' ile 'Çeşmeli ve Limonlu Kanalizasyon Rehabilitasyon İnşaatı' çalışmaları görüşüldü.

Çeşmeli ve Limonlu mahallelerine yapılacak çalışma ile mahalle sakinlerinin kullandığı kanalizasyon sistemlerinin rehabilitasyonu sağlanacak. Yaklaşık 165 milyon TL yatırım bedeli ile arıtma tesisi ihtiyacı gerektirmeyen memba kalitesindeki Otluca kaynağından 800 mm çapında, 44 kilometre uzunluğunda cazibeli isale hattı ile merkez mahalleleri ve Anamur'da bulunan 28 mahallenin içmesuyu teminini sağlayacak olan 'Anamur İçmesuyu İsale Hattı Projesi'nin mevcut kredi/hibe paketleri kapsamına alınabilmesi adına gerekli çalışmalar devam ediyor.