MESKİ, kanal kollektör hatlarını robot kameralarla takibe aldı

MESKİ Genel Müdürlüğü, Mezitli ilçesindeki kanalizasyon ana kolektör ve şebeke hatlarının temizliği ve görüntüleme işi için özel bir ekip oluşturdu. Yapılan temizlik çalışmalarının ardından tüm hatlar kanal görüntüleme robotları olan kameralar ile takibe alınmaya başladı. Bu sayede kollektör hatlarında olumsuzluklar anında tespit edilerek, kısa sürede müdahale ediliyor. Kollektör temizleme araçları ile birlikte hatların temizliği de gerçekleştiriliyor.

MESKİ'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, kanalizasyon ana kollektör ve şebeke hatlarının, özellikle yağışlı havalarda kesit daralması nedeniyle atık suları taşıyamadığından ciddi sorunlar yaşandığına dikkat çekildi. Bu durumun derin deniz deşarjı tesislerine ciddi şekilde zarar verdiği belirtilen açıklamada, “Kanalizasyon ana kollektör ve şebeke hatlarında yaşanabilecek sorunların önüne geçebilmek için Genel Müdürlüğümüz, hatların sorunsuz çalışabilmesi amacıyla temizlik çalışmalarına hız verdi. Mezitli ilçesinde, kanalizasyon ana kollektör ve şebeke hatları robot kamera ile görüntülenmesinin ardından, tespit edilen kesit daralması meydana gelen hatların, kombine kanal temizleme ve kollektör temizleme aracıyla temizlenmesi çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Gerçekleştirmekte olduğumuz bu çalışmalar ile özellikle kış ayları ve yağışlı günlerde ortaya çıkabilen olumsuzlukların önüne geçilecektir” denildi.