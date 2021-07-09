MESKİ, kanalizasyon çalışmalarına aralıksız devam ediyor

Kanalizasyon hattı bulunmayan Alata ve Kargıcak mahalle sakinleri uzun yıllardır bekledikleri kaliteli ve modern altyapıya kavuştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yatırım tutarı 3 milyon 85 bin lira olan MESKİ çalışmaları kapsamında, 5 bin 769 metre Ø300 mm ve 472 metre Ø400 mm HDPE esaslı koruge boru ile şebeke hattı, bin 771 metre Ø150mm HDPE esaslı koruge boru ile parsel bağlantısı, 153 adet muayene bacası, 253 adet parsel bacası imalatları ile 37 metre karayolu altından yatay geçiş yapıldı. Çalışmalar kapsamında, Alata ve Kargıcak mahallelerinin kanalizasyon hatları yapılarak, bölgenin atıksuları Erdemli ilçe merkezinde bulunan mevcut hatta bağlandı. Toplanan atıksular, Erdemli Atıksu Arıtma Tesisine iletilerek, halihazırda kullanılan derin deniz deşarjı ile alıcı ortama verilmeye başlandı.

“Kanalizasyon sorunu yüzde 90 çözüldü”

Kargıcak Mahallesi Muhtarı Durmuş Kara, “Mahallemizde kanalizasyon sorunu vardı. Sağ olsun Vahap Başkanımızın girişimleriyle şu an için kanalizasyon sorunu yüzde 90 çözülmüş durumda. Mahallemiz çok katlı parsel şeklinde. Daha önce kuyular çok çabuk doluyor, bahçeye taşıyor, sinek oluyordu. Allah'ın izniyle en kısa zamanda bağlantılar yapılacak. Bu koku, sinek, çevre kirliliği en kısa zamanda çözülecek. Vatandaşlarımız daha huzurlu, daha ferah bir ilçede, mahallede yaşamaya başlayacak” dedi.

Aza Zahide Selvi de daha önce foseptik kuyularının dolmasından dolayı büyük sıkıntılar çektiklerini dile getirerek, “Mahallemizin birçok eksikleri vardı. İlk başta kanalizasyon eksiğimizdi. Şükür kanalizasyonumuz tamamlandı. İnşallah devir teslimden sonra bağlantılarımız yapılacak. Halkımızı rahatsız edecek kokulardan, sineklerden kurtulacağız” diye konuştu.

Mahalle sakini İsmet Bay ise 1975 yılından beri Kargıcak'ta oturduğunu belirterek, “Mahallemizde çarpık kentleşmeden dolayı bahçeler arasında evler vardı. Vidanjörler kuyulardan lağımları çekemiyordu. Pis kokular vardı, sinekle mücadelede başarılı olunamıyordu. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başlattı ve en kısa sürede de bitirdiler” ifadelerini kullandı.

Erdemli Sınırlı Sayılı Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Ali Öngel, sanayi sitesinin yaklaşık 400 esnafa sahip olduğunu belirterek, “Mevcutta bulunan arıtma tesisimiz yapılalı yaklaşık 22 yıl oldu. 22 yıl süre zarfında eski bir sisteme tabi kaldı. Son 3-4 yıldır da büyük sıkıntılar yaşıyorduk mevcut arıtmasından, bunun yanında yüksek elektrik tüketiminden. Mevcut arıtma tam devresel kapsamını yapamadığı için burada ister istemez koku vesaire sorunlarımız oluyordu. Konuyu Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e taşıdık. Sağ olsun hemen ilgilendi ve devamında yeni bir terfi merkezi uygulaması yaptılar. Buradaki tüm sorunlarımız giderildi. Artık sanayi esnafımız kokudan kurtuldu. Kooperatifimiz yüksek tüketimli elektrik faturalarından kurtuldu” dedi.