MESKİ, Karacailyas'a 7 milyon 720 bin TL'lik kanalizasyon hattı yapıyor

Bu kapsamda, mahalleye 7 milyon 720 bin TL'lik kanalizasyon hattı yapılıyor.

MESKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Müdürlüğün, Mersin'in altyapı ağını gelecek yıllara taşımayı hedefleyici nitelikte büyük yatırımlara imza attığı belirtildi. Bu çerçevede, modern altyapı çalışmalarına Akdeniz ilçesinde devam eden MESKİ, Karacailyas Mahallesi´ne sözleşme bedeli 7 milyon 720 bin TL olan muhtelif çaplarda 21 bin 342 metre kanalizasyon hattı, 3 bin 600 metre parsel bağlantısı ile 1 adet hazır tip paket terfi merkezi inşa edecek.

Karacailyas Mahallesinde yürütülen kanalizasyon çalışması ile mahallenin fiili yerleşiminin belli bir bölümünde kısa, orta ve uzun vadede ihtiyaç duyacağı kanalizasyon tesislerine köklü çözüm üretilmesi amaçlanıyor. Ayrıca bölgeden toplanacak atıksuların tamamı, yerleşimin güneyinde yer alan mevcut bacalara bağlanacak. Mevcut hat ile de atıksular Karaduvar Atıksu Arıtma tesisine iletilmiş olacak.

MESKİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Toplam 21 bin 342 metre kanalizasyon hattı ve parsel bağlantılarını kapsayan çalışmanın yaklaşık 11 bin 500 metrelik kısmın hattı döşenerek parsel bağlantıları yapıldı. Çalışmalarımız aralıksız olarak devam ediyor. En kısa süre içerisinde geriye kalan hattı da tamamlayarak vatandaşlarımızın kanalizasyon sorununu çözüme kavuşturacağız” denildi.