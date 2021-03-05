MESKİ, Karacailyas'ta 5 kilometrelik yağmur suyu drenaj hattını tamamladı

Döşenen hatla Karacailyas sakinlerinin yağışlarda yaşadığı su baskınları sorununa kalıcı çözüm getirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğünün merkez Akdeniz ilçesine bağlı Karacailyas Mahallesinde başlattığı yağmur suyu hattı imalatları sona erdi. Çalışmaların tamamlanmasıyla mahalle sakinlerinin uzun yıllardır yaşadığı su baskını ve taşkın sorunu kalıcı olarak giderildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre MESKİ, Karacailyas Mahallesine yatırım tutarı 9 milyon 817 bin lira olan yaklaşık 5 kilometre uzunluğunda yağmur suyu drenaj hattı döşedi. Çalışmalar kapsamında 185 metre 3x2, 935 metre 2,5x2, 213 metre 1.5x1.5, 654 metre 1,25x1 metre ebatlarında bin 987 metre betonarme kutu menfez yapıldı. Entegre contalı betonarme boru ile Ø1200, Ø1000, Ø800, Ø600, Ø500 ve Ø400 milimetre çaplarında 2 bin 885 metre yağmur suyu hattıyla yağmur suyu ızgarası imalatları da tamamlandı.

“Yağışlardan dolayı en ufak bir sıkıntı yaşamadık”

Karacailyas Mahallesi Muhtarı Rüknittin Koşar, 5 kilometrelik yağmur suyu hattı çalışmasının kısa sürede tamamlanması dolayısıyla teşekkür ederek, “Bizim 20 yıldır bu yağmur suyuyla alakalı bir sıkıntımız vardı. Büyükşehir belediye başkanımdan projenin bitmesi yönünde söz aldık ve 4 ay önceden; Nisan 2021'de biteceğine Aralık 2020'de bitti. İnşallah sıkıntımızı da gidermiş olduk bu sayede. Şu anda bu yağmurlarda, doluda bir sıkıntı yaşamadık. Sıkıntılarımız çok büyüktü. Daha önceki başkanlar bize söz verdiler. Ankara'dan AFAD Genel Başkanı geldi. Tekneyle yüzdüğümüzü biliriz. Hiçbir çaba sarf etmediler. Ta ki Vahap başkanımın gelişine kadar. Bu yönden de bütün ekibe, en üstten en alta kadar tüm çalışma ekibine teşekkür ediyorum böyle bir değerli yatırımı bize yaptığı için” dedi.

“Şimdiye kadar hiçbir belediyeden bu hizmetleri almadık”

Karacailyas Mahallesi esnafı Turan Koşar da tarım ve hayvancılıkla uğraştığını belirterek, “Kepçelerle buraya kum dökerdik kaldırıma, dükkanlarımıza su girmesin diye. Bu altyapıdan memnunuz. Şimdiye kadar bu hizmetleri hiç almadık. Yağmur pek yağmadı ama rahatlama elbette ki olacak. Sulardan çiftliğimize, bahçelerimize gidemiyorduk yağmurlarda. Evlerimizin içi su doluyordu. İlk katlarımızı komple yılda 2-3 sefer belediyeden arazözle temizliyorduk” diye konuştu.