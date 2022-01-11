MESKİ, Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi Koku Sistemi yapım işini tamamladı

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, merkez Akdeniz ilçesi Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisindeki koku sistemi yapım işini tamamladı. Çalışma kapsamında Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisinde üzeri açık olan ünitelerin kapatılması sayesinde bölgede yaşanabilecek koku sorunu önlendi.

MESKİ Genel Müdürlüğünün yatırım bedeli 5 milyon 480 bin lira olan yapım işi kapsamında 30 bin metreküp/saat kapasiteli ileri biyolojik koku giderimi sistemi ile koku oluşturan kaynakların kapaması/izolasyonu yapıldı.

Tesis girişindeki ön arıtma kısmından (giriş yapısı ve ızgara binası, havalandırmalı kum ve yağ tutucu ünitesi, debi ölçüm kanalı ve ön çökeltme dağıtım yapısı, ön çamur yoğunlaştırıcılar ile kum ayrıcı binası) toplanan atık gazlar arıtılıyor. Kokuyu oluşturan atık gazlar borular vasıtasıyla toplanıyor, kirli hava vakumlama fanlarıyla koku giderim ünitelerine taşınıyor ve arıtımı sağlanıyor. Yeni sistemle birlikte tesise yeni bir görünüm kazandırılırken, yaşanabilecek koku sorununun da önüne geçildi.