MESKİ, Kepirli'nin içme suyu sorununu bayramdan önce çözecek

MESKİ, su sorununu Kurban Bayramı öncesinde çözmeyi planlıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi MESKİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yürütülen çalışmalar kapsamında, Kepirli Mahallesi isale hattının Soğucak Mahallesi girişi ve çıkışı arasında kalan 3 bin 350 metrelik kısım ile mahalle deposundan beslenen ve yenilenecek olan isale hattı ile çakışan şebeke hattının 573 metrelik kısmı yenilenecek.

Kepirli Mahallesi'nin içme suyu ihtiyacının mahalledeki Kocapınar kaynağı ile Güzelyayla-Bekiralanı isale hattından ve Gözne Mahallesinden terfili olarak karşılandığı belirtilen açıklamada, “Mahallenin Gözne'den gelen isale hattının Soğucak Mahallesi içerisinden geçen çelik borulu kısmının ekonomik ömrünü doldurmuş olması nedeniyle özellikle yaz aylarında meydana gelen arızalar, bu çalışmalar sonucunda giderilmiş olacak. İçme suyu isale hattı yenileme çalışmasının yanı sıra tahliye ve odası, vantuz odaları yapımı gerçekleştirilecek. Kepirli Mahallesine verilen içme suyunun debisi artırılırken, mahalleye daha sağlıklı su dağılımı sağlanmış olacak. Yapılacak olan yeni içme suyu isale hatları sayesinde meydana gelen arızalar ve her gün ortaya çıkan arıza kaynaklı su kesintilerinin önüne geçilecek. Bunun yanı sıra mevcutta kullanılan boruların değiştirilmesiyle mahalleye daha fazla su verilmesi sağlanacak. Böylelikle yeteri miktarda su bölgeye verilerek, içme suyu sorunu ortadan kaldırılacak” denildi.